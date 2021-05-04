美股道指急升238點　納指微跌

美國股市周一(3日)個別發展，道指收報34,113點，升238點或0.7%；標指收報4,192點，升11點或0.27%；納指收報13,895點，跌67點或0.48%。

愈來愈多的證據顯示美國企業正從嚴重疫情中恢復元氣，預示2021年下半年整體經濟繼續強勁反彈。上周五標指收跌0.7%，但該指數在4月份上漲逾5%，錄得11月以來的最大月漲幅。今年以來，標指已經累升逾一成。

數據顯示，截至上周五，標指成分股公司中有86%的公司第一財季盈利超出預期。如果這一水平維持到第一財季結束，那將是至少自2008年以來的最高比例。

股神巴菲特投資旗艦巴郡上季經營溢利大增近兩成，同時，外媒報道，巴菲特確認，如果他卸任舵手，巴郡非保險業務副主席埃布爾(Greg Abel)將是接班人，推動巴郡B股股價早段漲1.24%至278.37美元。

美國電訊商Verizon以50億美元，出售包括雅虎在內的媒體業務90%股權予私募基金Apollo。Verizon股價早段升0.64%至58.16美元。

美國新冠肺炎疫情漸見曙光，紐約市市長白思豪周四(4月29日)表示，當地將於7月重新開放，屆時食肆、健身室、商店、理髮店及體育館有望恢復營運，而學校亦有機會在秋天全面復課。零售股大幅上漲，Gap收漲7.19%；百貨公司Dillard's升9.92%，同業Macy亦急升近8%。

不過，富國銀行股票策略主管哈維認為，大型科技股可能即將面臨大規模拋售。他指出，科技股近期強勢主要因為美債孳息下跌，但他預計孳息將反彈，10年期美債孳息下個月將達到2厘，並認為投資者還沒有意識到通脹將對大型科技企業、增長股和整體市場帶來的麻煩。