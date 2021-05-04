長賜輪脫困一個月　全球貨運業仍未復元

台灣長榮海運公司超大型貨輪「長賜號」自埃及蘇伊士運河脫困後已經過一個月，但全球航運業仍餘波盪漾。

外媒報道，長賜輪在3月23日擱淺後，全球港口至今仍在應付貨物堵塞問題。在此之前，新冠肺炎疫情早已衝擊全球運輸業。

自長賜號3月底擱淺在蘇伊士運河後，貨櫃船運費勁漲逾10%至歷史新高，迫使企業轉向運價高昂的空運，以及運輸時間較長的鐵路，顯示全球供應鏈仍亂成一團。

根據上海航運交易所(SSE)，從上海運送一個40呎貨櫃到美國西岸的即期平均運價，漲至4,432美元，同樣40呎貨櫃運至美國東岸，則漲至5,452美元，為2009年以來最高價。

從上海運送一個40呎貨櫃到歐洲的即期平均運價，也自3月底上漲逾10%至4,187美元。約數百艘貨櫃輪仍大排長龍，等待通行荷蘭鹿特丹港，且近期難以緩解。

全球船舶數據提供商VesselsValue分析師Charlotte Cook說，港口阻塞問題可能持續至5月底，世界各處都一樣。此外，製造業重啟營運將使情況惡化，貿易恢復使得亞洲到歐洲的貨輪運輸量在3月攀抵歷史新高。