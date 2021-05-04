邵志堯：面對炒股「虧損」要如何自處？

筆者最近看了影帝周潤發在北京電視台《開講了》一個訪談節目，錄影的地方在北京傳媒大學的演講廳，坐滿了不同年級的學生，節目末段有答問環節，其中一位女學生說：「自己很壓抑，要做兼職才能負擔學費和生活費，父親也在前些時間去世，自己怎麼苦也不想家人知道，覺得很無奈!」大多數人也會覺得周潤發會講一些同情的說話，但周卻說：「妳的慘痛經歷關我什麼事？」聽到這裡也認為周很涼薄，但隨後的講話才得知周才擁有大智慧。

周潤發出身於香港南丫島，學歷不高並出城做了很多低下行業，學會抱怨和惹人可憐改變不了現實，只有靠自己努力闖過難關才行，每個人有每個人的煩惱和困擾，他們根本沒有多餘時間來關心你，只有捱過這一關才會成長。

投資的過程也是一樣，你投資股票虧損和你身邊的人有甚麼關係，你贏錢的時候會分給旁人嗎？為什麼虧錢的時候要旁人聽你哭股喪，認同你的不幸？與其花時間去埋怨這投訴那，反過來用這些時間去檢討整個交易有什麼不足，是買賣策略出問題還是沒有買賣策略，隨意交易。

把問題全部歸咎外在如國家、社會、市場很容易，不承認自己錯誤是大部分人心態，苦情電影不難拍，賺人熱淚難度不高，把不幸事情一件加多一件，不斷增加悲慘便可以，但對無助解決事情，所以筆者不喜歡有些財經演員販賣同情股民的套路，讓股民作情緒上的發洩，並認同股民說法，有時候會說都是誰誰不好，不應該推什麼政策，有時候會說市場過份反應，用同情收買粉絲，是害了股民。周潤發的回答如果表示憐憫，網友肯定讚其有同情心，但真心話才能幫到那位女學生，股民要切記！

江西財經大學客座教授 邵志堯