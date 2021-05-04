陳蓓敏：航運股吃香 邊隻股較值博？
2021年05月04日 07:30
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近期美國公布經濟數據不俗，聯儲局主席已提及，年內加息機會不大，但投資者擔心加息突襲，和縮表步伐加快。周五有4月新增非農業職位數據公布。市場估計較三月數據，有約一成升幅，超逾百萬份職位。周內將有英國和日本舉行議息會議，也有G7外長會議。十年債息上周五曾高見1.68%，現於1.623%徘徊。
國內股市假期休市，港股缺乏北水流入，恒指被壓，失守100天線於28500點，曾低見28,256。走勢偏險，若今明兩天未能收復失地，短線宜審慎。惠譽和穆迪評級機構在上周下調中國華融信貸評級，眾中資金融股普遍受壓。恒生指數公司將於5月21號公布季檢結果，6月7號生效 。市場迅即尋寶遊戲，把舊有乏表現的權重股減持，配置於未來潛力新貴。若未來恒指成份股數目陸續遞增，估計科技，醫療，新能源和消費板塊都應有代表性者新貴入選。疫苗需求持續，復星醫藥(02196)首季業績有憧憬空間，投行調高目標價，股價創新高，單日錄得兩成升幅。
中遠海控(01919)公布首季純利升近53倍，達約155億元，扣除非經常性損益之純利，升幅高達202倍。貨櫃箱航運業務升逾82%，碼頭業務穩定。主要受惠貨櫃箱需求帶動，再加上貨櫃箱運輸價格高企，未見回落走勢。早前蘇彝士運河被中斷運輸通道，更支持運價高企。昨日股價升約一成，創新高，宜候低於14港元水平吸納，目標價18元，止蝕位12.5元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082。)