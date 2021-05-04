陳蓓敏：航運股吃香　邊隻股較值博？

近期美國公布經濟數據不俗，聯儲局主席已提及，年內加息機會不大，但投資者擔心加息突襲，和縮表步伐加快。周五有4月新增非農業職位數據公布。市場估計較三月數據，有約一成升幅，超逾百萬份職位。周內將有英國和日本舉行議息會議，也有G7外長會議。十年債息上周五曾高見1.68%，現於1.623%徘徊。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082。)