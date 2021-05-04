南韓4月通脹2.3%　創近4年新高

南韓4月份消費者物價指數(CPI)按年增長2.3%，為2017年8月以來最大漲幅，主要受供應因素和基礎效應影響。

南韓官員指出，該國將努力穩定物價，預期第二季通脹可能暫時超過2%。

4月份，大宗商品和能源價格不斷上漲，推動通脹上升。去年同期，當新冠肺炎疫情在全球蔓延時，大宗商品和能源價格大跌。隨着經濟復甦，消費者需求和信心的上升亦有利於價格上漲。

具體而言，商品價格按年上漲3.7%；農副產品價格升13.1%，在1月升10%以後，連續4個月保持兩位數增長。當中，農產品價格上漲17.9%，畜產品升11.3%，雞蛋價格飆36.9%。

工業品價格按年增長2.3%。石油類升13.4%，創2017年3月以來最高漲幅，其中汽油和柴油分別升13.9和15.2%。水電煤反而跌4.9%。

服務價格上漲1.3%，其中個人服務升2.2%。個人服務消費方面，外出就餐價格上漲1.9%，創2019年6月以來新高。此外，個人服務價格漲幅2.5%。

房租價格上漲1.2%，創2017年12月以來新高。

至於扣除農產品和石油類產品的核心物價指數按年升1.4%，扣除食品和能源價格的消費者物價指數升1.1%。生活物價指數升2.8%，生鮮食品指數上漲14.6%。