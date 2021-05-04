道指升238點　金價漲逾1%

●美匯指數跌至90.94；港匯報7.7665；離岸人民幣(CNH)企6.4707；美元兌日圓處109.09；歐元跌至1.2057，英鎊回落至1.3905。金價見1,792美元。布油升上67.66美元，紐油報64.61美元。比特幣企5.7萬美元。道指期貨偏軟。

●美國億萬富翁兼微軟始創人蓋茨跟妻子梅林達宣布結束27年婚姻，聲明指「2人相信再不能作為一對夫婦成長」。

●股神巴菲特投資旗艦巴郡上季經營溢利大增近兩成，同時，外媒報道，巴菲特確認，如果他卸任舵手，巴郡非保險業務副主席埃布爾(Greg Abel)將是接班人。

●美國里士滿聯儲銀行行長巴爾金表示，通脹升溫的預期已經非常實在，但目前尚未出現通脹突破的迹象，認為這可能是由於今年以來經濟尚未到達該水平。

●美國聯儲局主席鮑威爾表示，儘管美國經濟前景尚未擺脫新冠肺炎疫情危機的影響，但經濟前景已得到改善並正在取得實質性進展。

●美國4月ISM製造業採購經理指數(PMI)由前一個月的64.7點，降至60.7點，有別於市場預期升至65點，顯示製造業擴張速度放慢。

●港股ADR指數收報28,432點，升74點或0.26%。

●即月恒生指數夜期收報28,353點，升220點，低水5點，成交14,724張。

●紐約7月期油收報每桶64.49美元，升91美仙或1.43%；布蘭特6月期油收報每桶67.56美元，升80美仙或1.2%。

●紐約6月期金收報每安士1,791.8美元，升1.4%，為連跌4日後首次回升。

●順豐房託傳周三(5日)起招股，集資23億元。