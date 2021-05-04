李秀恒：亞太復甦還靠中國

繼中國、泰國和新加坡之後，日本參議院於4月28日亦通過了中國、日本、南韓、東盟(ASEAN)等15國簽署的《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)。這不僅意味着日本國會已完成加入RCEP協定的全部審批程序，也代表距離RCEP協定正式落實生效走近一步。

值得注意的是，在中美緊張關係日漸升溫，且美國拜登政府欲藉着積極拉攏日本圍堵中國之時，日本國會在短時間以大比數贊成及批准了RCEP協定，凸顯出美國對華的各項圍堵，無法撼動中國經濟在亞太區內的影響力。

要知道，此次日本參議院和眾議院僅用了不到四周的時間，便審議通過了政府提交的RCEP議案，表面上看似朝野間在該議題上擁有高度的共識，但更深層次的原因在於日本各界均希望盡早推進RCEP協定生效，為其經濟、就業及疫後復甦帶來刺激。據日本政府發表的經濟評估報告預計，RCEP協定對日本經濟的拉動作用，將超過日本迄今為止簽署過的所有貿易協定，並有望使日本國內生產總值(GDP)提高2.7%，以及創造57萬個就業崗位。所以，日本國會愈早完成審批程序，就愈有利於RCEP早一日生效，進而推動日本經濟的提升。

其實，拜登上台以來，美國政府就積極拉攏日本這位亞洲盟友。兩國不但於3月時舉行了「美日2+2會談」，日本首相菅義偉也成為拜登任內第一位受邀訪美的外國領袖，反映出日本在拜登政府亞洲政策中佔有很重要的位置。然而，中國市場是許多日本企業獲利甚豐的市場，其生產及供應鏈亦是日本企業最依重的夥伴之一，加上疫情導致全球經濟萎縮，中國已成為全球經濟增長前景最被看好的國家，衡量利弊後，日本政府及商界自然更傾向於與中國合作發展經濟。

事實上，中國第一季GDP錄得破紀錄的18.3%增長，且各項經濟數據均在快速擴張區間，已足以說明中國經濟除了已基本上擺脫疫情影響外，在全球化分工模式深嵌在各國產業鏈的大環境下，美國政府的制裁措施根本無法限制中國經濟的發展。

以新疆今年第一季對美國出口數據為例，即使在美國限制新疆棉製品和部分農產品進口的背景下，新疆輸美的直接出口額仍是不跌反升，按年大增113%，達到6,440萬美元，與疫情爆發前的2019年第一季相比，亦上升了46.5%。試想，以美國的經濟實力，就算蓄意針對都尚且無法做到「去新疆化」，日本等亞洲國家又有可能與中國市場脫鈎嗎？

香港經貿商會會長 李秀恒