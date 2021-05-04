美國財政部大幅上調第2季借款預測至3.61萬億元

美國財政部上調第2季的聯邦舉債需求預期至4,630億美元(約3.61萬億港元)，以納入最新抗疫支出計劃的影響，較2月時預期的借入950億美元(約7,410億港元)，高出3,680億美元(約2.87萬億港元)。

該預測納入了總統拜登3月簽署的1.9萬億美元抗疫紓困法案的影響。而在2月份的展望中，財政部對上述支出沒有給出任何猜測。

財政部又將6月底的現金餘額預測，提高至8,000億美元，比原先預期多出3,000億美元，主要由於該部門截至3月底的實際現金約比預期多了3,000億美元。

至於第3季，財政部預期通過淨發行新債券將借入8,210億美元；假設債務上限調高或再次暫停，期末現金餘額為7,500億美元。

事實上，財政部一直逐漸減少創紀錄的現金餘額，去年因試圖獲得應對疫情相關突發支出的靈活性，累積額外的現金。然而，隨着一項暫停聯邦債務限額的安排在今年底到期，財政部將需要把現金餘額恢復至兩年前的水平，約在1,200億至1,300億美元之間，除非國會取消或暫停該債務上限。