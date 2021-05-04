有閒錢　可考慮買樓抗通脹嗎？

美國狂印銀紙救市，全球疫後經濟復甦刺激市場需求回升，再加上運費、晶片及其他原材料價格飆升，全球通脹正在升溫。有股民問，除了買高息股之外，有閒錢，與其放銀行收那微不足道的利息，買樓收租保值兼有穩定現金流回報，係咪有得諗？

客觀而言，香港房屋供不應求，除非土地政策突然大改，否則在可見的將來，房屋供應仍然短缺，變相為樓價帶來支持。雖然近年有港人移民，亦有外資撤港，但內地來港置業需求有望填補部分空缺，故無論是從住屋抑或投資物業的角度看，香港樓市有調整，但幅度不致於太大。呢個事實，從過去兩年香港社會經歷大動盪和新冠肺炎疫情，依然只是微跌，應該得到印證。

那若然睇通脹升溫，買樓固然是保值一途，但須要考慮流動性問題，皆因如今住宅樓市尚未撤辣，投資物業有心理準備要坐貨，坐貨期間不無風險。再講，出租物業，除了未知租客好唔好之外，都要畀物業稅，管理費、差餉、維修費，七除八扣，係咪有相近回報率但流動性較高的貨幣或股票等其他投資產品可供選擇，不妨多做功課再作決定。

當然，港樓市看似穩如泰山，但其實亦不無風險，尤其香港經濟一潭死水，一旦美國提早收水，利息抽升，引發樓價調整，這幾年以高按揭成數在高位上車者分分鐘落入負資產行列；失業率持續高企，利息支出增加對小業主的供樓能力不無挑戰。預計樓市表現或呈分化，合內地客口味的北區住宅或相對有支持，但市區本地客為主的住宅樓市，波動性可能會相對大。

故想買樓抗通脹，還是要小心選擇，謹記不要將所有雞蛋放在同一個籃身上，盡量保持投資組合多元化，以起分散風險之效，方為上策。

東網產經專欄作者 帥哥