建溢一重要客戶服務合約將於今年底結束

截至2020年3月底止財政年度，該業務量下降至佔來自外界客戶的分類收益約22億港元的70%以下的水平，預計該比例在截至2021年3月底止財政年度將進一步下降。近期與該重要客戶的業務持續減少，主要是由於該重要客戶採購訂單的地理分布多元化，以及面對中國生產成本上漲的環境以及產品定價空間有限所致，引致從該重要客戶所衍生業務的毛利率，因此低於集團整體業務的平均毛利率。

集團將採取適當的應對措施及行動，以盡量減少與該重要客戶的上述安排對集團的不利影響。有關措施及行動包括但不限於擴大客戶群以及向電器及電子產品分類的現有客戶爭取更多業務、生產基地的地理分布多元化、將原來分配予該重要客戶的生產設施轉為用於服務其他現有及新客戶，以及實施適當的成本節約措施。