中國銀河：有色金屬板塊利好因素多

銅行業隨着疫苗接種的普及和推廣，加快了經濟復甦的進程，市場對於全球經濟復甦抱有樂觀預期，提供了銅價上漲的動能。

鋁行業隨着投復產進程的逐步推進以及海外經濟復甦，市場對於全球經濟共振復甦的預期偏樂觀，帶動對於電解鋁消費和價格逐步攀升的預期。供應方面，繼內蒙傳出雙控(控制能源消費量及強度)之後，新疆對有色金屬傳出限產消息，雖未得到相關企業關於限產文件證實，依然對二季度鋁價上漲預期有強烈支持；需求方面，下游型材市場的訂單有所改善，高鋁價逐漸向終端傳導，預計需求將逐漸樂觀。

我們看好在碳達峰、碳中和的頂層設計下，電解鋁行業的高盈利周期對於企業價值的重估機會。在原有的產能上限，及碳達峰、碳中和背景下開展二次供給側改革，地產竣工和汽車、家電等下游需求端旺盛，預計鋁價將有望突破至每噸1.9萬至2萬元人民幣，由於氧化鋁成本價格基本上保持穩定，預計二季度業績增速繼續擴大，3季度業績增速達到頂點，4季度的增速或有所下降。

風險方面，主要須面對原材料價格大幅波動，及下游需求不及預期的風險。我們推薦雲鋁股份、神火股份、天山鋁業及中國鋁業。

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