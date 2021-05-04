中國銀河：有色金屬板塊利好因素多
2021年05月04日 08:30
東網電視更多新聞短片
內地有色金屬行業的二級子行業板塊、稀少金屬板塊、貴金屬板塊和金屬新材料板塊的第一季報告預告表現較佳。從表現較佳的三級子行業看來，銅行業共有七家公司公布了第一季業績預期情況，平均按年增長了193%，分別為有研粉材(+28%)、海亮股份(70%)、楚江新材(+238%)、江西銅業(00358)(+449%)、精藝股份(+515%)及銅陵有色(+609%)；鋁行業共有18家公司披露了業績預期情況，平均同比增長了204%，其中焦作萬方(+150%)、明泰鋁業(+180%)、雲鋁股份(+276%)、中國鋁業(02600)(+3,047%)；鋰行業共有五家公司披露了業績預告情況，包括天齊鋰業(+62%)、中礦資源(+293%)及贛鋒鋰業(01772)(+6,483%)。
銅行業隨着疫苗接種的普及和推廣，加快了經濟復甦的進程，市場對於全球經濟復甦抱有樂觀預期，提供了銅價上漲的動能。
鋁行業隨着投復產進程的逐步推進以及海外經濟復甦，市場對於全球經濟共振復甦的預期偏樂觀，帶動對於電解鋁消費和價格逐步攀升的預期。供應方面，繼內蒙傳出雙控(控制能源消費量及強度)之後，新疆對有色金屬傳出限產消息，雖未得到相關企業關於限產文件證實，依然對二季度鋁價上漲預期有強烈支持；需求方面，下游型材市場的訂單有所改善，高鋁價逐漸向終端傳導，預計需求將逐漸樂觀。
目前，銅價已上漲至每噸9,000美元以上，今次銅價上漲將持續直至美聯儲局收緊流動性，同時要等到通脹頂點出現，第四季度增速或將下降。銅價的上漲直接利好原料自給自足率較高同時有產能釋放的公司，推薦紫金礦業(02899)、西部礦業、江西銅業及雲南銅業。
我們看好在碳達峰、碳中和的頂層設計下，電解鋁行業的高盈利周期對於企業價值的重估機會。在原有的產能上限，及碳達峰、碳中和背景下開展二次供給側改革，地產竣工和汽車、家電等下游需求端旺盛，預計鋁價將有望突破至每噸1.9萬至2萬元人民幣，由於氧化鋁成本價格基本上保持穩定，預計二季度業績增速繼續擴大，3季度業績增速達到頂點，4季度的增速或有所下降。
風險方面，主要須面對原材料價格大幅波動，及下游需求不及預期的風險。我們推薦雲鋁股份、神火股份、天山鋁業及中國鋁業。
中國銀河國際證券