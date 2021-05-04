林嘉麒：港股成交淡靜　易舞高弄低

上周已提及五窮月的可能，恒指雖於上周四期指結算日，以意想不到的29,303點收市作結，完美的收復了一整月的橫行區域阻力上方的50天線，但只需要兩日指就狠狠的跌穿100天線支持，昨日收報28,357點，與100天線(約28,548點)相差逾二百點，並由高位回落調整逾千點。

市場解釋為印度疫情影響大市。事實上，有指當地核酸檢測能力有限，印度疫情局勢或被嚴重低估，事實可能是新冠肺炎感染人數或已經達到了3.5億至5.3億左右。印度盈買指數由近期高位5萬點調整了近半成，不過以恒指也跌3.9%(由29日高位計至3日收市)，相比美國三大指數或亞太區其他股市，港股似乎特別特別的弱。

內地現正歡度五一長假，星期四才復市，惟本周焦點頗多，包括聯儲局主席鮑威爾與地方聯儲官員將密集發聲，美國將公布4月非農就業報告和ISM非製造業指數等重磅數據，英倫銀行、澳洲將議議，美國大型企業，如輝瑞、通用汽車、Uber等將發布首季業績。港股在缺乏北水下，成交是淡靜，惟大市走勢更容易被舞高弄低，現況就是無阿爺看着阿仔，街外人走入股市搞亂作反一樣。儘管周一港股大市成交不足一千億，惟趨勢向下明顯，短期走勢不似樂觀。

稍作比較，今次走勢(4月29日至5月3日)與3月23日至25日相似，當時3月18日恒指重上50天線，市場正觀望動力能否持續，但恒指幾日後就跌穿當時三月的橫行區，最低在3月25日見過27,505。值得留意是，當時是兩日大陰燭，然後3月25日就出現先裂口低開，再高走的情況。比較周四五同樣是兩日大陰燭，今日(5月4日)會否再次裂口低開，然後再高走的可能呢？大家拭目以待。而要大市及後回穩，起碼第二隻腳要有支撐力，短線恒指27,500不容有失。

另一方面，五一假期受惠股份完全沒有炒作氣氛，但消息絕對是利好。今年的五一假期是被譽為「史上最火爆黃金周」，預計出遊客流高達2.65億人次。五一首日全國鐵路迎來客流出行高峰，預計發送旅客1,830萬人次，較一九年同期增長6%。機票方面，五一機票定單量已經比2019年同期增長23%。疫情下受重挫的旅遊業報復式反彈，全國酒店訂房量比去年同期狂飆8倍，更超過疫情前的四成以上，而各地熱門景區均出現一票難求的情況。

另外，由於澳門長期無本土疫情，而旅客往返內地亦毋須隔離，澳門成為內地遊客境外遊的首選，多家酒店已公布五一客房已經售罄，似乎旺丁了，賭收會否有好消息就留待未來幾天了。近日大市氣氛影響五一概念股表現，惟相關旅遊股份被投資者忽略了，正所謂炒股不炒市，大家應留意下相關股份。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份)