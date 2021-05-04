芝商所推出微型比特幣期貨　1/10成本入場

芝加哥商業交易所(芝商所）昨天推出微型比特幣期貨，進一步擴大其整套加密衍生產品的陣容。芝商所稱，微型比特幣期貨保留了標準比特幣期貨的特點和優勢，但投資方式效率更高，成本利用率也更高，可供投資者對沖現貨比特幣的價格風險，改善交易策略。

芝商所股票指數和另類投資產品全球負責人Tim McCourt表示，微型比特幣期貨的價格僅為一枚比特幣的1/10，它將為包括機構到成熟的活躍交易者在內的廣泛市場參與者提供一種有效，具有成本效益的方式，以微調其比特幣風險，並提高交易量策略，同時保留了芝商所標準比特幣期貨的利益。

TD Ameritrade Futures and Forex，LLC董事總經理JB Mackenzie指出，微型比特幣期貨的推出解決了投資加密貨幣方面的兩個最大問題，即高成本和參與受監管環境的願望。」

CME Micro比特幣期貨以CME CF比特幣參考匯率為基礎，以現金結算，該參考匯率是比特幣美元價格的每日一次參考匯率。微型比特幣期貨已在芝商所上市並受其監管。