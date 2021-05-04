古根漢：通脹壓力最多持續至年底　難左右聯儲局政策

新冠肺炎疫情一度令供應鏈中斷，刺激不少原材料及必需品價格飛漲，直接推升通脹。然而，古根漢投資(Guggenheim Investments)的經濟學家認為，材料和勞動力的短缺可能不會持續太久，現階段的通脹壓力可能年底就會告終。

古根漢的經濟學家Brian Smedley等人周一(3日)發布報告表示，目前從半導體到木材普遍都遭遇供應鏈中斷，加劇市場對通脹率上升的隱憂。不過，他們預期某些關鍵原物料飛漲的價格將緩解。例如木材價格從幾個月前的每千板呎不到200美元，飆升至1,200美元以上，但今年稍後等到鋸木廠、工廠和製造商產能快速回升，漲勢就會趨緩。

Smedley等人表示，類似的價格壓力通常是經濟反彈中的一種反應，是一次性價格調整，而不是那種會促使聯儲局出手的通脹情況。學者分析從1980年代以來歷次供應緊張的歷史數據發現，供需失衡對通脹的影響非常短暫。

研究小組表示，製造業供應困境所引發的通脹多為短期現象，通脹壓力可能會隨着物價上升和疫情改善而在年底得到緩解。這可能意味着聯儲局今年可能難以超越其2%的通脹目標，且沒有來自大型服務業的「持續性通脹壓力」。