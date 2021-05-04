高盛指疫後需求將帶動石油每日需求創史上最大增長

投資銀行--高盛指出，由於歐洲市場重新關閉，近期大宗商品價格盤整，惟隨着歐洲疫苗接種的推廣，經濟活動水平回升，交通運輸、製造業和建築業也出現了季節性的上升趨勢。與此同時，在需求快速恢復的同時，大宗商品供應在短期內幾乎沒有彈性，這也就意味着供給端的增量短期之內很難匹配上需求的增量，供應短缺將會成為不爭的事實。

該行預計，石油需求將出現每日520萬桶的有史以來最大增長，雖然印度的疫情在短期內難以控制，但這依舊難以阻擋市場快速恢復的勢頭，以歐美為主的需求增量將會持續推動大宗商品市場需求上升。

另一投行瑞銀則指出，石油供應國組織和其他主要產油國(OPEC+)仍然完全控制着石油市場，稱其僅逐步地撤銷減產，採取的是謹慎的做法，預計下半年布倫特原油將觸及每桶75美元。該行認為，下半年全球石油消費量將從大約每日9,400萬桶升至9,900萬桶以上，疫苗接種速度加快、限制措施減少將令需求受益。

瑞銀認為，今年市場嚴重供不應求，而庫存下降支持了這一觀點，對具有較高風險承受能力的投資者重申做好布倫特原油的建議。但就補充，若新冠疫情感染人數的增加導致限制措施延長，進而令原油需求承壓，則油價可能會下跌。