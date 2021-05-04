【瑞通推介】中遠海控成逆市奇葩　資金追Call

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場憧憬經濟重啟，美股隔晚個別發展，道指收報34,113點，升238點或0.7%，納指則收跌0.5%。

恒指周一(3日)曾低見28,256點，收報28,357點，跌367點或1.3%，失100天線，兩日累跌近950點，大市成交降至960億元以下。周二(4日)早段回穩，於28,400點附近爭持。恒指好倉(牛證及認購權證)周一淨流入逾1.6億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾8,300萬元，反映投資者看好後市反彈。周一恒指牛證街貨重貨區為收回價28,000至28,099點，而熊證街貨重貨區為收回價29,800至29,899點。

由京東集團分拆的京東物流已通過上市聆訊，傳最快本月招股上市，預期上市集資30億至40億美元。另有傳由ESR及京東物流組成的財團，就收購中國物流資產控股權談判陷入僵局。京東集團上日好淡爭持，高位曾觸302元，全日平收於298.8元。周二早段窄幅上落，暫持續受制300元關口。周一有逾380萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有近20萬元淨流入。

季績後走勢呈強的滙豐控股，獲利盤湧現，上日回吐3.2%，收報47.3元，結束5連升走勢。周二早段略回，曾跌穿47元，留意短期需否考驗10天線(約46.4元)支持。周一有逾40萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾350萬元淨流出。

航運價持續高企，航運股集體炒上。中遠海控周一飆10.8%，以全日高位15.4元收市。集團截至3月31日止首季純利約154億元人民幣，按年升近53倍。有券商預計，運價有望繼續上漲，中遠海控第2季盈利確定性高，上調其目標價。股份周二早段反覆，高開1%後轉跌，一度跌穿15元，再回穩。周一有近570萬元淨流入其好倉。

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