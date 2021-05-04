【瑞通推介】中遠海控成逆市奇葩　資金追Call

2021年05月04日 11:11
  • 東網電視
    更多新聞短片
    瑞通認股證牛熊證銷售部：市場憧憬經濟重啟，美股隔晚個別發展，道指收報34,113點，升238點或0.7%，納指則收跌0.5%。
    恒指周一(3日)曾低見28,256點，收報28,357點，跌367點或1.3%，失100天線，兩日累跌近950點，大市成交降至960億元以下。周二(4日)早段回穩，於28,400點附近爭持。恒指好倉(牛證及認購權證)周一淨流入逾1.6億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾8,300萬元，反映投資者看好後市反彈。周一恒指牛證街貨重貨區為收回價28,000至28,099點，而熊證街貨重貨區為收回價29,800至29,899點。
    由京東集團分拆的京東物流已通過上市聆訊，傳最快本月招股上市，預期上市集資30億至40億美元。另有傳由ESR及京東物流組成的財團，就收購中國物流資產控股權談判陷入僵局。京東集團上日好淡爭持，高位曾觸302元，全日平收於298.8元。周二早段窄幅上落，暫持續受制300元關口。周一有逾380萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有近20萬元淨流入。
    季績後走勢呈強的滙豐控股，獲利盤湧現，上日回吐3.2%，收報47.3元，結束5連升走勢。周二早段略回，曾跌穿47元，留意短期需否考驗10天線(約46.4元)支持。周一有逾40萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾350萬元淨流出。
    航運價持續高企，航運股集體炒上。中遠海控周一飆10.8%，以全日高位15.4元收市。集團截至3月31日止首季純利約154億元人民幣，按年升近53倍。有券商預計，運價有望繼續上漲，中遠海控第2季盈利確定性高，上調其目標價。股份周二早段反覆，高開1%後轉跌，一度跌穿15元，再回穩。周一有近570萬元淨流入其好倉。
    瑞通相關認股證之選擇：
    恒指貼價、中短期購證(18402)，行使價28,940點，2021年8月到期，實際槓桿14倍。輕微價外、短期沽證(20798)，行使價26,900點，2021年7月到期，實際槓桿13.5倍。
    京東輕微價外、中短期購證(18304)，行使價348.88元，2021年10月到期，實際槓桿6倍。價內、中年期沽證(11037)，行使價299.99元，2021年11月到期，實際槓桿3.6倍。
    滙豐輕微價外、中短期購證(22710)，行使價52.88元，2021年10月到期，實際槓桿9.4倍。輕微價外、中短期沽證(15035)，行使價43.88元，2021年8月到期，實際槓桿9.2倍。
    中遠海控輕微價外、中年期購證(23225)，行使價16.38元，2021年12月到期，實際槓桿2.2倍。
    友邦輕微價外、中短期購證(20730)，行使價105.08元，2021年10月到期，實際槓桿7.8倍。價外、中年期沽證(20597)，行使價80.93元，2021年12月到期，實際槓桿6.3倍。
    藥明生物價外、中短期購證(26864)，行使價126.88元，2021年8月到期，實際槓桿5.2倍。
    瑞通相關牛熊證之選擇：
    恒指牛證(60734)，收回價27,800點，槓桿比率37倍。熊證(53848)，收回價29,000點，槓桿比率37倍。
    恒科牛證(57294)，收回價7,500元，槓桿比率9倍。熊證(69884)，收回價9,090元，槓桿比率7.5倍。
    京東牛證(52232)，收回價282.88元，槓桿比率12.7倍。熊證(64304)，收回價317.8元，槓桿比率11.5倍。
    滙豐牛證(64079)，收回價43元，槓桿比率8.4倍。熊證(66767)，收回價52.38元，槓桿比率6.9倍。
    友邦牛證(64458)，收回價90.5元，槓桿比率13倍。熊證(54465)，收回價105.38元，槓桿比率8.5倍。
    藥明生物牛證(62773)，收回價95.88元，槓桿比率7.7倍。熊證(56714)，收回價118.8元，槓桿比率6.3倍。
    免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。