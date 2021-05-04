瑞銀指美元升值空間有限　看好亞洲貨幣包括澳元人幣

3月底以來，亞太貨幣由低位回升，外媒引述瑞銀財富管理投資總監大宗商品主管及亞太區外匯及經濟主管Dominic Schnider表示，在歐元反彈、聯儲局目前升息機率不高的情況下，美元續升的空間有限，亞太區貨幣下半年可望反彈。

Schnider指出，目前市場對聯儲局加息的預期心理有過於激進，加上歐元反彈可能限制美元走強，另市場上美元淡倉已大幅削減，降低空頭回補的風險，這些都可能壓抑美元升勢，並拉抬亞太貨幣升值空間。

以人民幣來說，今年以來人民幣是兌美元表現最好的貨幣之一，預期下半年起美元兌人民幣可能貶至6.35元，而人民幣相對於美元有2.5%的年化息差優勢。

另外，澳元與馬來西亞幣等大宗商品生產國貨幣，以及經濟重啟受益者的泰銖和新加坡幣，也是相對有潛力的亞幣，其中大宗商品價格上漲可望提振澳幣和馬來西亞幣表現，而當疫情趨緩後，全球旅行逐漸恢復也可望為泰銖和新加坡幣帶提升支持力道。

至於日圓部分，瑞銀表示，在全球復甦成長與市場風險偏好上揚影響下，將削弱日圓作為避險貨幣的吸引力，但仍是相對具吸引力的融資貨幣，預期到今年底，美元兌日圓目標價在112。