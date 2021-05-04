【高盛推介】科網股受壓　資金部署相關牛證

高盛(亞洲)有限責任公司：科網股周二(4日)早段受壓。觀察股份牛熊證需求及街貨分布，可見騰訊牛證於周一(3日)繼續獲資金流入，並分布在各收回區域的產品。而周一流入熊證的資金則集中在640至645港元收回區域的產品。

美團方面，亦見牛證於周一繼續獲資金流入，有約50萬元，及集中在265至270元收回區域的遠牛。

阿里方面亦相若，牛證於周一繼續獲資金流入，有約250萬元，及集中在210至220元收回區域的產品。

騰訊牛證63492，收回價600元，行使價597.2元，換股比率500，槓桿比率23.2倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。

騰訊牛證62682，收回價580元，行使價577.5元，換股比率500，槓桿比率13.6倍，近41元收回距離遠牛。

騰訊熊證60830，收回價660元，行使價663元，換股比率500，槓桿比率13.8倍，高槓桿貼熊。

騰訊熊證64243，收回價670元，行使價673元，換股比率500，槓桿比率11.5倍，近49元收回距離遠牛。

美團牛證52866，收回價280元，行使價277元，換股比率500，槓桿比率16.6倍，相近收回價貼牛中街貨較低。

美團牛證50440，收回價270元，行使價267元，換股比率500，槓桿比率11.1倍，近22.2元收回距離遠牛。

美團熊證52857，收回價320元，行使價323元，換股比率500，槓桿比率9.0倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。

美團熊證63455，收回價330元，行使價333元，換股比率500，槓桿比率7.1倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

阿里牛證59407，收回價214.18元，行使價212.18元，換股比率500，槓桿比率17.9倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。

阿里牛證62703，收回價203元，行使價201元，換股比率500，槓桿比率9.4倍，近20.2元收回距離遠牛。

阿里熊證68791，收回價240元，行使價242元，換股比率500，槓桿比率11.1倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。