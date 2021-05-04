美銀上調新地目標價至144元

該行估計，6月份推元朗站及天水圍站項目以及公司可售資源達180億元等因素，將成為股價上升的催化劑。該行指出新地獲廣州南站項目，可建面積達91.7萬平方米，項目有近六成可供出售，估計將分散風險，同時亦可帶來穩健利潤，料毛利率將達三成以上，其餘零售、寫字樓部分收益率逾4%亦屬合理，估計項目可補足公司於香港的高鐵站項目。

另外新地亦以86億元奪古洞地皮，每呎樓面地價約7,184元，雖然價格高於預期，但當中有16%為零售面積，同時古洞亦近落馬洲，日後將成大灣區港深科技發展的重要焦點，估計日後住宅每呎售價須達1.5萬元，才能達到15%邊際利潤，然而公司過往能於偏遠地區做到高於平均呎價的往績。