福特汽車明確訂立自家電動車電池生產計劃

福特汽車(美股：F)表示，預計在2025年之前，在北美的電動車銷售量，應該足以讓公司在國內生產自家電池，這是福特對於電動車電池生產計劃給出的最詳細時間表。目前，福特向南韓SK Innovation等供應商採購電池。

外媒指出，為應對電動車需求預計激增的這10年，內部生產電池預計將會是各家車廠降低電動車成本並確保貨源的關鍵因素，這也是福特對前任行政總裁Jim Hackett的戰略大逆轉，因Hackett曾認為車廠生產電池沒有「優勢」。

報道引述福特高層表示，不必今日擴大規模來合理化自行運作電池廠，但到了2025年，隨着公司推進F-150、E-Transit和其他已經宣布的電動車，公司在北美會有更多電動車輛，足以讓建造自家工廠合理化。

福特又表示，具體的生產時間取決於電動車市場、消費者需求以及研發進度，公司可能在2025年之前，進入生產自家電動車電池的階段。

福特一直謹慎地將電動車加入其產品陣容中，去年底在美國推出首款全新電動車「野馬 Mach-E」，預計接着今年稍晚推出全電動Transit貨車，以及2022年中推出電動版F-150掀背卡車。

福特近日宣布將提高對電動車初創公司的投資，希望在這10年底開始將下一代電池(固態電池)整合到其電動汽車中。固態電池更輕且能量密度更高，可用更低成本提供更多續航里程，但目前其成本高於鋰離子電池，且還在開發初期。福特上周宣布投資1.85億美元新電池實驗室的計劃，以邁向打造自家電動車電池廠的第一步，但尚未宣布量產目標。

報道引述IHS Markit數據，去年美國新車註冊量中，電動車僅佔2%，但預計2030年之前該比例將提高到25至30%之間，到2035年更提升至45至50%之間。