【高盛推介】資源股做好　認購證攻略

高盛(亞洲)有限責任公司：資源股周二(5月4日)早段做好，紫金礦業高開約1.8%後升幅擴大，高見11.76港元。中國鋁業急升近10%，高見4.5元，突破1年高位。江西銅業高開約1.4%後升幅擴大，高見20.2元，突破兩個月高位。

據中國黃金協會最新統計數據顯示，今年首季全國黃金實際消費量達288.2噸，按年增長93.9%。協會並表示今年首季黃金消費量，已恢復至2019年同期水平。此外，宏觀經濟好轉及金價的回落，亦使實物黃金投資延續了上年第4季的高熱度，按年實現大幅飆升。

觀察個股輪證資金流向，可見紫金認購證於上周五(4月30日)錄得約60萬元資金流入後，周一(5月3日)獲資金轉向沽出。中國鋁業則見資金連日部署好倉，上周五更有超過120萬資金流入認購證。江西銅業方面，則見其認購證於周一獲資金轉向流入，有約50萬元。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。