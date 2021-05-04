【高盛推介】資源股做好 認購證攻略
2021年05月04日 11:41
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高盛(亞洲)有限責任公司：資源股周二(5月4日)早段做好，紫金礦業高開約1.8%後升幅擴大，高見11.76港元。中國鋁業急升近10%，高見4.5元，突破1年高位。江西銅業高開約1.4%後升幅擴大，高見20.2元，突破兩個月高位。
據中國黃金協會最新統計數據顯示，今年首季全國黃金實際消費量達288.2噸，按年增長93.9%。協會並表示今年首季黃金消費量，已恢復至2019年同期水平。此外，宏觀經濟好轉及金價的回落，亦使實物黃金投資延續了上年第4季的高熱度，按年實現大幅飆升。
觀察個股輪證資金流向，可見紫金認購證於上周五(4月30日)錄得約60萬元資金流入後，周一(5月3日)獲資金轉向沽出。中國鋁業則見資金連日部署好倉，上周五更有超過120萬資金流入認購證。江西銅業方面，則見其認購證於周一獲資金轉向流入，有約50萬元。
投資者如看好紫金礦業，可留意年期約9個月，屬貼價的長期紫金購證(22734)，行使價13.2元，2022年1月24日到期，實際槓桿2.6倍，貼價、長期。
投資者如看好中國鋁業，可留意屬2個月期以上的認購證中，槓桿最高的中鋁購證(13911)，行使價4.99元，2021年8月18日到期，實際槓桿4.1倍。
投資者如看好江銅，可留意屬市場上換股比率10兌1的貼價條款認購證中，槓桿最高的低面值購證(22316)，行使價20.33元，2021年9月14日到期，實際槓桿4.2倍。
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