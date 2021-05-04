狗狗幣市值衝破540億美元　超越Twitter、福特

隨着力挺狗狗幣(Dogecoin)的美國財閥馬斯克(Elon Musk)即將在8日主持美國知名喜劇節目《周六夜現場》(Saturday Night Live)，狗狗幣今(4日)大幅飆升，市值衝破540億美元大關，這代表其市值已超越社交媒體巨頭--推特(Twitter)、美國汽車製造商--福特(Ford)。

外媒引述Asset Dash數據，曾是玩笑話的狗狗幣今上升10.21%至0.418美元，目前在全球資產排行榜中名列241名，當前市值達541億美元，已超越名列275的福特(456億美元)、第291的推特(436億美元)，令長期存在的爭論持續延燒，即傳統投資者認為虛擬貨幣沒有實際價值。

《BeInCrypto》報道，考慮到狗狗幣在2013年12月6日才推出，而推特、福特分別成立於2006年、1903年，狗狗幣當前市值是值得注意的成績。在馬斯克、NBA達拉斯獨行俠隊老闆庫班(Mark Cuban)等名人的加持下，狗狗幣今年大幅上漲。

報道指出，狗狗幣這浪大升可能與自稱「狗狗幣教父」的馬斯克即將在8日主持《周六夜現場》有關，《周六夜現場》將為馬斯克和觀眾提供巨大的表演平台，資金憧憬若馬斯克在節目中提及狗狗幣，狗狗幣可能會暴漲。