iPhone 13渲染圖曝光！傳三星獨家供應新機螢幕

雖然目前蘋果公司(Apple Inc.)未有公布新款iPhone 13的推出時間表及設計細節，不過美國媒體指Apple預計在9月底發售新iPhone。

近日有網友根據傳聞和預測，製作iPhone 13概念渲染圖，估計將延續iPhone 12的機身架構，作出部分外觀微調和規格升級，如將螢幕瀏海稍微縮小。日前市傳新iPhone機背後置主相機模組的鏡頭排列，將由縱向改為對角線排列。另預期iPhone 13系列將搭載最新A15仿生晶片、搭載高通X60 5G基頻晶片、支援Wi-Fi6E技術。

市傳三星電機將成為iPhone 13高階機型iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max的軟硬結合板(RFPCB)供應商，同時三星顯示也是新款螢幕LTPO OLED顯示面板的獨家供應商，三星將幫助iPhone 13高階機款達到120 Hz的螢幕更新率。不過，低階的iPhone 13仍然使用軟性電路板(FPCB)，並無120 Hz的效能。

據悉，Apple計劃在新款iPhone的兩種高階機型使用軟硬結合板，盼透過其堅固又可折疊的特性，達到更高端的設計需求，事實上，先前就有傳言指出iPhone 13可能出現折疊機型，雙方說法不謀而合。