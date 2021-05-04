大鑊了！美銀料銅礦庫存僅能應付3.3周需求　銅價睇升

投資銀行--美銀大宗商品策略師警告，隨着全球經濟重啟即將到來，銅礦需求激增，正使地球面臨銅礦快用完，目前庫存只夠3.3周的需求，這將推升價格，預計未來數月將升至每公噸1.3萬美元，極端情況下甚至可能漲到2萬美元。

外媒引述美銀全球研究策略師表示，銅礦供給回到15年前水平，代表只夠應付3.3周的需求，預計銅價將漲到每公噸1.3萬美元，銅礦今年和明年都將出現供應缺口，大環境因素令人憂心，因為全球經濟正要開始開放並迎接通貨再膨脹。如果廢銅供給還是趕不上，2024年之前庫存將消耗殆盡。

由於電動車熱潮不減，銅價可望延續今年來大漲走勢，Clocktower Group替代投資首席策略師Marko Papic把電動車競賽比喻為太空競賽，大家都在加速轉向電動車未來，每個地方都要靠銅導電。

紐約商品交易所(Comex)交易的銅7月期貨，在昨(3日)上升1.4%至每磅 4.53 美元，是 2011 年 2 月以來最高收盤價。

美銀策略師說，假如冶煉業者使用的廢銅供給未如預期增加，庫存將在三年內耗盡，銅價將面臨更劇烈波動，可能漲破每公噸 2 萬美元 (相當於每磅 9.07 美元)。

隨着美國經濟成長加速，Papic 說，中國已經不再是唯一需要大量銅礦的國家，「銅不再和中國扣連在一起。中國不是全球經濟唯一引擎。」

低庫存水位可能促使業者提高資本支出，以增加供給，這也將改變資本支出在 2011 年徹底崩解的情況。

美銀策略師解釋，雖然銅和全球無碳化息息相關，但由於銅在全球經濟所占的比重相對小，因此從總體觀點來看，就算銅價上漲，也不必然會阻礙全球經濟成長。