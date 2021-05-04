陳正犖：內地PMI放緩不足為懼

內地製造業採購經理指數(PMI)，四月明顯回落，較三月下降0.8至51.1，低於市場預期。大型企業PMI下跌1點至51.7，中型企業PMI下跌1.3點至50.3，小型企業PMI則升0.4點至50.8。

製造業和非製造業採購經理指數，表現略為遜色，但我們認為沒有必要對此過度關注。首先，兩個採購經理指數仍處於良好的擴張狀態。第二，增長動力似乎正在轉變，服務業採購經理指數下降幅度小於建築業。內地已經接種了約2.5億劑疫苗，有望在七月前為四成人口完成接種，為服務業進一步復甦鋪平了道路。

政府估計今個勞動節假期期間，交通量將超過2019年同期。經濟新動力例如消費，尤其是消費服務和商業投資等正在追趕上來，我們認為這增長動力仍未見頂。第三，較頻密公布的數據，例如內地鋼鐵業高爐開工率及工業品價格，繼續顯示近期經濟活動氣氛改善。最後，採購經理指數放緩，鞏固了我們在中共一百周年慶典之前，政府有意維持政策穩定的理據。

讀者不妨留意，最近的中共中央政治局會議，亦為政策帶來啟示。會議要求，保持宏觀政策連續性、穩定性、可持續性，不急轉彎，使經濟在恢復中達到更高水平均衡。措詞似乎要釋除最近市場揣測內地倉促收緊貨幣政策的疑慮，但同時表明政府堅持結構性改革的目標。再者，會議清晰對外指出，穩健的貨幣政策要保持流動性合理充裕，亦支持我們對政策料保持穩定的基本預測，工業通脹如果進一步升溫，或會有針對性措施出台，而並非突然將整體信貸一刀切收緊。

市場近期亦關注內地加大對大型科網企業的監管。工業政策方面，會議提出要積極發展工業互聯網及產業數碼化，又要積極發展新能源，推進碳中和工作，又要促進製造業投資及民間投資盡快恢復，同時要加強和改進平台經濟監管，促進公平競爭。我們相信內地將繼續推動新經濟發展，不過反壟斷規則是紅線，今年或維持較嚴謹的執法力度。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖