又一美國超級富豪離婚！身家點分？全球富豪排名有咩變化？

繼2019年美國全球最大零售網站--亞馬遜創辦人貝索斯(Jeff Bezos)與妻子達成世紀離婚協議後，近日又傳來美國億萬富翁兼微軟始創人蓋茨(Bill Gates)宣布離婚，料涉巨額財產分配，遂再次引來市場注視。

●貝索斯前妻分身家成女富豪

2019年貝索斯宣布與妻子MacKenzie Bezos達成離婚協議，結束25年婚婐後，貝索斯的身家因而要被前妻瓜分，有指當時前妻獲得4%亞馬遜股份，當時市值約380億美元，成全球女富豪之一，且已於今年3月已再婚；反觀此舉令當時貝索斯的身家大幅縮水，其後更一度失落全球首富之位，至今年2月才踢走馬斯克，再次重奪全球首富寶座。

如今再又傳來蓋次與妻字梅林達(Melinda)離婚。根據美國財經網站《福布斯》本年度全球富豪榜，蓋茨以淨資產1,240億美元(約9,672億港元)，排名第4。他曾於1995年到2007年於《福布斯》全球富豪榜連續13年登上榜首。由於蓋茨的身家高達1,240億美元，市場關注兩人如何分配財產。據悉，由於兩人居住的華盛頓州是美國9個實行夫妻共同財產制的州份之一，意味二人共同擁有婚姻期間獲得的大多數財產，離婚時將平均分配。

●料蓋茨與妻子平分資產

暫未知蓋茨與梅林達離婚後的財務狀況細節，根據他們向華盛頓州金縣高等法院提交的離婚協議，他們正尋求劃分共同擁有的資產。但由於二人沒有簽署婚前協議，他們的財產很可能會對分，包括在5州內的物業、私人飛機、藝術收藏品、名車等，或影響蓋茨在全球富豪榜的排名。蓋茨亦是全美最大的農地擁有者，在18個州中擁有24.2萬英畝的農地。

●蓋茨夫婦共同創立慈善基金

蓋茨夫婦是出名的慈善家，多次捐出大量財富，2000年共同成立「比爾及梅林達·蓋茨基金會」，號稱全球最大的私人慈善基金，資產總值468億美元(3,650億港元)。該基金會聚焦在公共衞生、教育與氣候變化等議題，新冠疫情肆虐期間已注資約17.5億美元(約136.5億港元)在疫苗計劃、診治和研究上。

蓋茨夫婦曾簽署「捐贈誓言」，承諾將至少一半的財富用於慈善，二人都是該計劃的主導者之一。二人育有3名子女，包括長女珍妮弗(Jennifer Gates)，21歲次子羅里(Rory)及18歲么女菲比(Phoebe)，但最小的一個都已年滿18歲，故今次離婚不涉及未成年子女。蓋茨此前曾表示，3名子女將可每人繼承1,000萬美元(約7,800萬港元)的資產，其餘的則作慈善用途。

現年65歲的蓋茨於美東時間下午4時30分以自己及梅林達名義在Twitter發文︰「經過深思熟慮及大量工夫挽救關係，我們決定終止婚姻。在過去27年，我們養育了3個了不起的孩子，並成立基金會，希望為全球所有人帶來健康及具生產力的生活。我們繼續對這任務有共同信念，並一同繼續基金會的工作。」他又希望在展開新生活期間，外界能給予他們空間和私隱。

●貝索斯、蓋茨、馬斯克婚姻皆有離合

除了貝索斯及蓋茨之外，美國Space X創辦人馬斯克(Elon Musk)亦經歷過兩段婚姻，據傳與第二任妻子離婚時，第二任妻子獲分1,600萬美元現金及資產。

●全球女性首富影響力日增

據今年4月福布斯公布的全球十大女性富豪排行榜，女性億萬富翁從去年的241名，增至今年的32名，增幅達致超過36%，而她們的身家合計為1.53萬億美元，比起過去一年大幅增長了近60%，顯示女性的影響力愈來愈大。以下是截至3月5日全球十大女性富豪排行榜：

第1位：美容集團龍頭L’Oréal的Françoise Bettencourt Meyers(淨資產：736億美元)

第2位：跨國零售企業Walmart的Alice Walton(淨資產：618億美元)

第3位：亞馬遜創辦人貝索斯(Jeff Bezos)的前妻--MacKenzie Scott(淨資產：530 億美元)

第4位：美國科氏工業集團股份有限公司(Koch Industries)已故前副總裁David Koch遺孀Julia Koch(淨資產：464億美元)

第5位：已逝賭場大亨Sheldon Adelson的妻子Miriam AdelsonMiriam Adelson(淨資產：382億美元)

第6位：糖果公司巨頭瑪氏食品Mars, Inc.的繼承人 Jacqueline Mars(淨資產：313 億美元)

第7位：碧桂園創辦人楊惠妍(淨資產：296億美元)

第8位：從其已故母親中繼承了BMW集團股份的Susanne Klatten(淨資產：277億美元)。

第9位：澳洲礦業及農業公司Hancock Prospecting Group的Gina Rinehart(淨資產：236億美元)

第10位：銅礦Antofagasta的Iris Fontbona(淨資產：233億美元)

據此，當梅林達正式與蓋茨達成離緍協議及完成分配資產過後，估計蓋茨的全球富豪排名會下跌，而梅林達有望登上全球女富豪榜前三位之列。