中歐投資協定或告吹？分析指歐盟正向拜登靠攏…

外媒報道，隨着中歐緊張關係升溫，歐洲國家的立場逐漸靠攏美國政府，歷經7年馬拉松談判才達成的中歐投資協定，恐因此而生變。

報道指出，自去年12月達成中歐投資協定以來，歐盟的行政部門及德國已各自立法，加入美國針對中國的制裁行列，使中國實體更難以對其投資。意大利政府原為一帶一路的熱烈支持者，但現在也轉向阻擋中企收購自家產業。法國今年3月召見中國駐法大使，中國使館方面卻以行程原因拒絕召見。

分析認為，這些舉動顯示歐洲對中立場轉強硬，但最大的轉變可能尚未到來。民調顯示，德國綠黨9月大選後將在政府扮演重要角色，屆時德國對中國不信任且強硬的態度將進一步升級。這些迹象也表明，歐洲立場逐漸與拜登政府一致，隨着美國國務卿布林肯(Antony Blinken)本周在倫敦參加7國集團(G7)外長會議，預計更加團結的美歐聯盟，將修補特朗普時期留下的一些傷痕，涉及貿易、關稅、技術等層面。

報道引述中國歐盟商會主席、柏林墨卡托中國研究所(MERICS)董事會成員Joerg Wuttke亦表示，中歐關係正經歷了一段情緒轉變。墨卡托中國研究所在今年3月遭到中國制裁。

報道指出，就在4個月前，德國總理Angela Merkel才幫助歐盟通過中歐投資協定，當時歐盟執委會主席Ursula von der Leyen更稱這是中歐關係的重要里程碑，將為歐洲投資者提供更好進入中國市場的機會。但到今年3月底，歐盟加入美國、加拿大及英國的行列就新疆棉花事件共同對中國實施制裁，中國隨即採取反制措施，中國群眾更對瑞典H&M發起民間抵制。

分析指出，近期歐盟新增許多與人權、意識形態及民主相關的議程，預計與中國的對立及衝突將持續下去，但相信歐盟不想完全聽令於美國，預計將制定一套獨立政策。