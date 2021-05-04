睇路了！美銀指美股「賣出指標」見13年新高　跌市將至？

正當美股仍處於接近歷史高位水平，華爾街愈來愈多研究報告警告投資者須謹慎行事。當中，美國銀行(BofA)表示，該行的「賣方指標」(Sell Side Indicator)已連續4個月攀升，相當逼近市場拋售的臨界點！

美銀的「賣方指標」衡量華爾街策略師看好股票的程度，當指標飆升到60.3%以上，就出現賣出信號。包括美銀全球研究的Savita Subramanian等策略師昨(3日)表示，「賣方指標」連續4個月上升，如今達到59.4%，為13年新高，雖然還未釋放賣出信號，但已經在閃爍警號。2007年5月「賣出指標」升至此水平後，股市回落7%。

分析指出，投資者愈來愈興奮是讓該行對前景更謹慎的原因，疫苗接種、經濟重啟、刺激措施等大致已經反映在價格上。過去6個月來，大盤不曾出現超過5%的調整，然而過去歷年平均至少會出現3次這種程度的回檔，超過10%的回調也已經14個月不曾出現過，而過去一年至少會出現一次這類調整。

該行認為，股市現在還沒觸及賣出水平，預測接下來股市回報表現疲弱，但不至於淪為負回報率。Subramanian等預測，未來12個月回報率只有6%，遠低於全球金融危機結束時預測的14%。