美股異象：費城半導體指數連跌3周　道瓊斯運輸指數卻迭創新高

半導體類股和運輸股普遍被視為是經濟增長的產業晴雨表，可最近兩大類股表現卻背道而馳。外媒報道，道瓊斯運輸平均指數已經連漲第13周，創下歷來最長連續上升走勢。運輸股上升，再加上道瓊斯工業平均指數持續創新高，讓百年歷史的「道氏理論」信徒確認股市會進一步上升的信號，美股在今年首4個月市值膨脹5萬億美元。

可與此同時，費城半導體指數卻已連跌3周，走勢分歧可能反映出資金從科技股等疫情受惠股，輪動至航空股等經濟重啟概念股。

報道引述MKM Partners首席市場技術師J.C. O’Hara指出，半導體類股在財報優於預期的情況下走弱，令人憂心。資金輪動是多頭市場的血脈，領先板槐是可以換的。當半導體這些類股停止反映利好消息，就要審慎操盤了。

不過，並非每個人都把半導體類股走弱視為不祥之兆。網絡券商First American Trust投資長Jerry Braakman表示，雖然晶片股不如大盤的表現，凸顯出投資者對於投資這樣一個盛衰景氣相對短期的產業感到焦慮，但晶片業者無法應付強勁經濟帶來的增長需求也是事實。如今全球晶片供應受到限制，對與許多產業來說，這發生在經濟轉強時期，因為提高供應量需要花時間，這些極佳信號代表經濟正在復甦、正在回溫。