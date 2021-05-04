南韓4月通脹率2.3%　時隔近兩年半再越2%門檻…

南韓4月的消費者物價指數較去年同期上升2.3%，乃3年8個月來的最大升幅。

南韓統計廳發布最新消費者物價指數(CPI)，4月報107.39、年增2.3%，是2017年8月(2.5%)以來的最大升幅；而通脹率也是自從2018年11月(2%)以來，在相隔2年5個月後再度跨過2%門檻。

去年該國的CPI除9月年增1%之外，其他月份都維持在0%水平。不過踏入今年，前三個月表現分別落在年增0.6%、1.1%及1.5%，在4月時再度來到2.3%的明顯增長。

4月該國通脹率之所以出現明顯上升，主要與去年次季的物價水平出現異常低落有關，這也容易讓人誤會今年4月的通脹表現優異。去年4到6月的南韓CPI增長率分別落在0.1%及-0.3%以及0%表現慘淡，當時遭遇到肺炎疫情帶來的嚴重衝擊，再加上去年發生的農作物失收以及禽流感，至今仍帶來不良影響，使得農畜水產價格較去年同期上揚13.1%，自今年1月起也一直維持在2位數的上揚率。

持續上揚的原油價格亦開始反映在南韓國內物價，4月份的石油類價格年增13.4%，乃2017 年3月(14.4%)以來的最大升幅。到今年2月為止，石油類價格對於平抑物價帶來貢獻，3月時的石油類價格漲幅只停留在年增1.3%。至於工業產品價格也受到石油類價格的上揚影響，上揚了2.3%。南韓工業產品從去年4月起連續下跌11個月，終在3月反彈。