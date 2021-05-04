油價向上　道期跌42點

美匯指數報91.29；港匯處7.7667；離岸人民幣(CNH)跌至6.4830；美元兌日圓報109.36；歐元企1.2018，英鎊處1.3872。金價處1,788美元。油價向上，布油報67.77美元，紐油報64.69美元。比特幣於5.5萬美元徘徊。道指期貨跌42點。

●市後關注點

-20:30 美國3月貿赤

-22:00 美國3月工廠訂單

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●Under Armour擬支付900萬美元了結美證監案件。

●澳洲央行維持利率0.1厘不變，料全年經濟增長4.75%。

●大鑊了！美銀料銅礦庫存僅能應付3.3周需求，銅價睇升。

●iPhone 13渲染圖曝光！傳三星獨家供應新機螢幕。

●比特幣曾失守5.5萬美元關，以太幣市值挑戰沃爾瑪。

-狗狗幣市值衝破540億美元，超越Twitter及福特。

-受惠以太幣狂升，27歲創辦人成億萬富翁。

●澳洲企業SPAC開先例，比特幣挖礦商Iris Energy擬借殼上市。

●港元1個月拆息跌至0.08089厘，續創11年低。

●網絡安全考慮，NTT等日企將停用中國製無人機。

●瑞銀指美元升值空間有限，看好亞洲貨幣包括澳元人幣。

●高盛指疫後需求將帶動石油每日需求創史上最大增長。

-4月石油輸出國組織原油產量按月上升。

●古根漢：通脹壓力最多持續至年底，難左右聯儲局政策。

●新加坡金管局：金融業今年將新增6,500個職位。

●今年首4個月內地期貨市場成交金額增逾七成。

●調查：首季全球硅晶圓出貨面積再創歷史新高。

●IIF：外資4月流入新興市場股債金額回升，主攻內地股市。