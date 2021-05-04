虛擬銀行Mox料3至4年達收支平衡 無意再削存款息

虛擬銀行Mox開業近8個月，行政總裁顧海表示，目前該行存款總額逾55億元，客戶人數已突破10萬人，有信心今年底客戶人數可翻倍。

本港8間虛銀已全數公布2020年成績表，其中Mox總經營支出4.55億元最多；員工成本1.87億元，屬行內第二高。

顧氏認為，重要的是如何花錢，預計3至4年內該行可達到收支平衡並獲利。他指，該行於去年第4季快速增長，故今年首季增加資本，相信目前資本水平可支持今年全年的業務發展。

他指，一般行內每名員工服務約200名客戶，目前該行每員工平均服務逾550名客戶，冀年底可增加至服務1,000名客戶。該行現時有約180名員工，預計今年將增聘30至40人。

低息環境下不少傳統銀行擴展財富管理業務，他認為，香港有關方面具龐大潛力，透露該行亦有意發展財富管理業務。

Mox宣布早前僅開放予現有扣帳卡客戶申請的信用卡「Mox Credit」，今日(4日)起全港市民亦可申請，為首間推出信用卡的虛銀。

他透露，隨Mox Credit及其他產品落續推出，公司將新增收入來源，暫無意再下調存款息。早前該行將存款息由1厘下調至0.65厘。