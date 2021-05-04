金管局公布綠色和可持續金融資助計劃指引

香港金融管理局就財政預算案內宣布的「綠色和可持續金融資助計劃」公布指引，將資助合資格的債券發行人和借款人的發債及外部評審服務支出兩部分。計劃將於下周一(10日)開展，為期3年。

一般債券發行費用方面，涵蓋合資格首次綠色和可持續債券發行人的債券發行費用，例如債券安排、法律顧問、審計、上市費用等。每筆綠色和可持續債券發行的資助金額相當於合資格費用的一半，如該筆債券、其發行人或其擔保人具金管局承認的信貸評級機構所給予的信貸評級，可獲資助上限為250萬元，如不具備金管局承認的信貸評級機構所給予的信貸評級，上限則為125萬元。

外部評審費用則涵蓋合資格綠色和可持續債券發行人和貸款借款人與發行或借款相關的外部評審費用，包括發行前外部評審和發行後外部評審或報告，首次和非首次發行人和借款人均可申請。支付予認可外部評審機構的合資格費用之全額，為每筆債券發行或貸款的資助金額上限為80萬元。

金管局總裁余偉文表示，全球綠色債券市場在過去10年間迅速增長，至2020年達到2,700億美元的規模。香港早已採取積極行動，提升香港作為區内綠色和可持續金融樞紐的地位，包括自2019年起發行兩批政府綠色債券，及成立綠色和可持續金融跨機構督導小組以協調跨機構的市場發展工作。綠色和可持續金融資助計劃的推出，可以促進綠色和可持續債券發行和貸款活動，進一步豐富香港綠色和可持續金融的生態。