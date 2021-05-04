415通電話不敵一個數據 拜登4萬億美元計劃還看今周

美國總統拜登正為他的4萬億美元發展大計四處奔波，外國媒體報道，在共和黨議員支持與否成為計劃成敗關鍵下，拜登及其幕僚已經就計劃的內容與國會議員舉行了415次電話或會議，然而分析認為，一項決定性因素將在本周浮面。

目前，拜登正在密鑼緊鼓地向公眾兜售他的計劃，繼維珍尼亞州、路易斯安那州之後，本周他還將在佐治亞州、賓夕凡尼亞州逗留。

事實上，和之前的疫情救助法案不同的是，兩黨對上述計劃都有更大的妥協空間，然而更大的挑戰是，隨着美國公司陸續公布好於預期的首季業績，美股指數也屢創新高，反映美國經濟正走出疫情陰霾。

分析認為，這個法案被通過並不容易，共和黨人勢必拿出經濟復甦的證據作為反對大規模支出的理由，特別是如果周五的「非農」異常亮麗，屆時共和黨人必會強調這一點。

周五出爐的美國4月非農就業職位報告，預料就業職位增幅擴大，失業率則有機會回落，其中4月業職位增加97.8萬個，增幅高過前一個月的91.6萬，同期的失業率預料由2月的6%回落至到5.7%。

就算在最好的情況下，合理期望兩黨可能也只是就部分支出項目達成協議，因為共和黨人普遍反對向富人徵稅的計劃，而他們還沒提出明確可行的替換資助措施。