4月工商舖錄645宗成交　按月跌3.8%

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，4月份受復活及清明節日假期影響，整體工商舖交投量有所放緩，期內錄約645宗成交個案，相比3月輕微下跌約3.8%，若對比去年4月則大幅增加2.14倍。至於上月總成交金額約108.93億元，亦按月減少約10.5%，按年則增加約1.06倍。

潘氏認為，疫苗接種組別漸擴闊，防疫措施逐步放寬，為零售及餐飲市道帶來曙光，加上「回港易」及「來港易」先後推行，冀可打破疫後「零旅客」局面，為香港帶來一波消費，貿易活動亦有望得以增加，利好工商舖市場。即使本月買賣交投量有所放緩，惟宗數仍突破600宗水平，相信在眾多正面因素支持下，工商舖買賣成交量會繼續穩步上揚。