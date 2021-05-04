揭秘最有錢夫婦為何曲終人散 你們還相信愛情嗎？

美國微軟始創人蓋茨與妻子梅林達宣布離婚震撼全球，惟二人感情出現裂縫早有迹象。外媒引述兩位與蓋茨夫婦關係密切的人士透露，過去幾年他們一直在婚姻關係上掙扎。

知情人士稱，雙方關係曾好幾次接近破裂，但他們努力維持，蓋茨決定退出微軟及巴郡董事會，部分原因是為了花更多的時間陪伴家人。

上述因由似乎在梅林達的自傳《提升的時刻》得到證實，她表示，蓋茨的強勢讓她處於劣勢；又指蓋茨長時間工作，導致甚少時間陪伴家庭。她表示：「若其中一方躊躇，雙方都不能持續向前。」

梅林達在2019年出版的自傳也曾提到，在2013年的一場吵架。她向蓋茨提議聯名撰寫「比爾及梅林達·蓋茨基金會」的周年公開信，對方一度不願作出改變，最終讓步，同意讓她獨自署名一篇有關避孕的文章，但周年公開信依然是蓋茨單獨署名。

翌年，梅林達負責3篇文章其中一篇有關「阻礙窮人發展的迷思」，另外2篇則由蓋茨撰寫；直至2015年，二人終於以聯名寫公開信。梅林達指自己性格內斂、比較着重私隱，但夫妻二人在相處中學習；蓋茨要學會如何達致公平，梅林達則要學如何為自己爭取及獲得同等的待遇。

梅林達又提到，雙方婚前曾將優缺點都寫上白板，經過數周的辯論才決定結婚。她表示，蓋茨很清楚問題並不出在她身上，他才是一直對做決定猶豫不決的那個人，甚至苦思能否在工作與家庭上取得平衡。梅林達曾抱怨，蓋茨每日花16小時工作，令她苦不堪言，甚至質疑自己能否堅持下去。