香港首富是誰？A股寧德時代主席擁2691億身家

問到現時香港首富是誰，可能要先認識一個較陌生的名字——曾毓群。根據福布斯實時富豪榜顯示，曾毓群的身家達345億美元(約2,691億港元)，一舉超越了從事地產等「舊經濟」企業的李嘉誠和李兆基，成為香港首富。曾毓群是深圳上市A股寧德時代的主席，公司主營電動車電池研發及生產業務。電動汽車電池製造商衍生的財富，竟跑贏一眾從事地產及其他傳統經濟的企業，其象徵意義重大。

在福布斯全球富豪榜上，曾毓群目前排名第40位，而李嘉誠排第41位。李嘉誠的身家為344億美元，比曾毓群僅低1億美元，李兆基身家則為321億美元。曾毓群在富豪榜上大步前進，與他持有的寧​​德時代股價飆升密切相關。

過去一年，隨着市場對電動車的需求升溫，寧德時代的股價飆升逾1.5倍，最新市值達到9,042.2億元人民幣。而曾毓群透過瑞廷投資持有寧德時代24.53%的股份，股價飆升就帶挈其身家水漲船高。

此外，寧德時代亦成為億萬富翁搖籃，該企管理層中的億萬富翁數量，亦超越了Google和Facebook等美國科技巨頭。按持股計算，寧德時代有8位高管和1名早期投資者的財富，均達到10億美元以上，登上福布斯全球富豪榜。這9人的財富加起來共值720億美元(5,616億港元)。