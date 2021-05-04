出口內需失衡　台韓經濟繁榮背後暗藏金融風險

亞洲兩大半導體出口地——台灣及南韓上周公布的GDP數據同樣勝市場預期，主要是由於全球晶片荒提振了半導體出口。然而，在出口蓬勃的同時，兩地均面對內需不振的困局。分析認為，若此現象持續，金融系統風險將會進一步惡化。

以南韓為例，與疫情爆發前的2019年第4季相比，當地今年首季的出口增長4.4%，而私人消費支出仍低於疫前5.5%。台灣的情況也是如此，今年首季電子產品出口較一年前大增28.4%，淨出口的貢獻遠遠超過消費。

作為出口主導的經濟體，台灣與南韓都不希望貨幣過度升值，因為會削弱出口競爭力。但如此一來，兩地隨時有機會成為美國眼中的「匯率操縱者」，亦意味其貨幣匯率及前景存在顯著的不確定因素，不利於金融穩定。

再者，台灣與南韓希望避免加息，以免貨幣再升值。然而，不過，維持低的利率會令與樓市相關的金融風險惡化。

台灣央行公布的數據顯示，2019年台灣家庭負債的已相當於GDP的86.7%，而自疫情爆發以來，未償抵押貸款的總額上升了10%，意味著家庭負債比例已進一步攀升。國際金融協會(IIF)的數據，南韓的家庭佔比更高，截至2020年底達到102.8%。