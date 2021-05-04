港九新界多個新盤周末同步推售　旺角項目實呎25000元起

港九新界多個新盤將於今個周末同步推售，當中黃竹坑站上蓋搶手項目將於周六(8日)加售180伙應市，旺角全新項目亦將於周日(9日)首輪公開發售196伙單位吸客，他們折實平均實呎均逾25,000港元起。

●晉環料周六售180伙 另推8伙招標

鐵路新盤反應搶手，據一手銷售資訊網資料，路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站晉環今午(4日)發布最新銷售安排，將於周六(8日)起公開推售180伙單位。同日亦同步推出8伙招標單位，由當日上午9時起接受入標，至下周一(10日)下午3時截標。

該公司銷售及市場推廣總監封海倫表示，晉環累售246伙，套現近50億元，成交價介乎1,156.4萬至6,600萬元，呎價由27,005至54,187元。封指，項目有約300餘伙未公布價單，料仍有溫和加幅。

●21 BORRETT ROAD高層大戶連雙車位 逾2.32億售出

●旺角ONE SOHO高層一房呎售2.73萬 創項目新高

暫售單位中，逾57%買家選用建築期付款方法，而採用180天成交付款方法的買家約有24%。該盤將於本周四(6日)下午3時截票，同日抽籤並進行第2輪銷售。

●啟德THE HENLEY I周日開售 或再加推價單

5月發展商推盤量明顯上升。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，啟德THE HENLEY I計劃星期日(9日)開售，日內公布銷售安排，有機會加推新3號價單，料涉約50伙，或再加價，之前2號價單已加價約1.5%。

他指出，首輪銷售將包括1至3號價單及招標形式推出的特色戶及向海三房大戶，首輪標售單位最快周六(8日)截標。項目暫已錄得1,400多張入票登記，當中向啟德體育園及維港景單位，屬旗下兩個樓盤獨有，吸引不少買家注意。

他透露，項目特別引入一系列智能家居系統，投資額逾7,000萬港元，包括多元智能機械人及智能生活應用程式。全數單位均會贈送首兩年寬頻服務。

●THE HENLEY I周末啟動首輪銷售 共推208伙

市區再有大型新盤落實開售。恒基地產（00012）旗下啟德THE HENLEY I，剛發出首輪208伙的銷售安排，當中以價單形式推出共196伙，於星期日（5月9日）公開發售，並推出12伙特色戶等單位於本周六率先標售。項目截至今晚(4日)已錄1,619張入票，超額認購逾7.2倍。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民稱，星期日以抽籤形式發售共196伙，涵蓋價單1號、2號及3號內之所有單位。而招標發售單位中，包括1伙位於第2座40樓A單位頂層連天台大宅，間隔三房兩套連衣帽間及工作間，實用面積1,350方呎，連635方呎平台及1,176方呎天台，可飽覽啟德體育園與維港景色。另外包括9伙同樣面向體育園及維港的三房一套連衣帽間及工作間單位，以及2伙低座地下連花園單位。

●THE HENLEY I加推50伙 一房折實售價逾千萬元起

●旺角新盤千望周六發售首批45伙單位

該集團助理銷售總監王維榮表示，項目至今共推出2張價單，共涉及60個單位，截至今日下午1時，已錄得近200張入票，以首批45伙計算，超額逾3倍，當中年輕客人佔約8成。

●屯門恆大．珺瓏灣2期盡推尚餘單位發售

屯門掃管笏新盤恆大．珺瓏灣，推出以來銷情理想，兩期至今累售1,527個單位，成交金額達75億元，當中第2期已售出990伙，金額達49億元，目前已推出銷售安排而尚未售出的單位僅餘101伙。

為回應市場需求，發展商決定盡推2期尚餘未推單位應市，周二(4日)上載全新價單及銷售安排，共涉137伙，其中110伙安排於周六(8日)以先到先得形式發售，另外27伙為地下花園特色單位，於下周一(10日)開始以招標形式發售。

新推第8號價單涉及110伙，單位涵蓋開放式、一房及兩房戶型，實用面積由223至475方呎。而新銷售安排以先到先得發售的單位，折實入場單位為3座1樓N室，實用面積223方呎，以最高14%折扣優惠再扣減20,000元早鳥限時優惠計，折實售價約為373.3萬元。