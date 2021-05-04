辣招鬆綁成交急增　太和中心零議價賣485萬元

後市去向未明，辣招盤鬆綁即沽個案急增，大埔太和中心兩房單位，零議價下售485萬元，約3年間帳面只升值約3%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西半山景怡居中層B室，實用面積393方呎，兩房間隔，以870萬元易手，實用呎價約22,137元，新買家屬於用家，原業主於2008年以436萬元買入，持貨13年，帳面獲利434萬元，單位升值接近1倍。

●堅尼地城泓都3座中層J室，實用面積619方呎，三房間隔，望海景，以27,000元將單位租出，實用呎租44元，業主於2011年4月以725萬元買入，持貨10年，租金回報4.5厘。

●灣仔囍滙1座中層J室單位，實用面積約461方呎，一房間隔，獲外區長線投資客垂青，原業主叫價約1,280萬元，議價後以1,240萬元成交，實用呎價約26,898元，新買家購入單位作收租之用。

●大坑雋琚低層D室，實用面積328方呎，一房間隔，獲區外首置上車客以790萬元承接，實用呎價約24,085元，原業主於2015年4月以773萬元購入上址投資，持貨6年至今易手，帳面僅獲利17萬元，單位期內升值約2%。

●北角城市花園13座中層E室，實用面積856方呎，三房間隔，望樓景，獲區外換樓客以1,534萬元承接，實用呎價約17,921元，原業主於2007年10月以506萬元購入上址自住，持貨逾13年至今沽出，帳面獲利1,028萬元，單位期內升值約2倍。

●小西灣藍灣半島7座高層F室，實用面積455方呎，兩房間隔，以799萬元易手，實用呎價17,560元，新買家屬於用家，原業主於2010年9月以339萬元買入單位，持貨11年，帳面獲利460萬元。

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九龍區

●荔枝角盈暉臺2座高層A室，兩房間隔，實用面積約438方呎，以約768萬元放盤約一星期後，吸引同區客洽詢，雙方議價後減價約18萬元，以約750萬元成交，實用呎價約17,123元，新買家為首置客，睇樓數次後即拍板承接。

●長沙灣昇悅居1座中低層C室，實用面積約522方呎，兩房間隔，放租約3個星期，業主原叫租18,000元，經議價後減價500元或約2.8%，最後以17,500元租出，實用呎租約34元。

●長沙灣西九四小龍本月暫錄7宗買賣，其中昇悅居佔4宗，包括5座高層H室，實用面積698方呎，套三房間隔，上月中開價1,350萬元，現以1,348萬元沽出，實用呎價約19,312元。

●大角咀港灣豪庭8座頂層連天台戶，實用面積369平方呎，兩房間隔，上月底開價748萬元，現微減18萬元，即以730萬元沽出，實用呎價約19,783元，新買家為長線投資者，感連天台特色戶放盤罕有，即拍板入市。

●旺角居屋海富苑海寧閣中層10室，實用面積213平方呎，開放式間隔，未補價第二市場以228萬元沽出，實用呎價約10,704元，原業主於2014年10月購入上址，當時作價152萬元，持貨6年多帳面獲利76萬元離場，單位期內升值約50%。

●啟德OASIS KAI TAK第5座高層D室，一房間隔，望市景，實用面積約365方呎，以約16,000元放租1個月後，吸引外區客洽詢，議價後減價500元，以15,500元租出，實用呎租約42.5元，新租客為單身客，睇樓1次即決定承租。

●藍田滙景花園6座低層C室，實用面積537方呎，兩房間隔，最初開價820萬元，議價後降價30萬元，以790萬元成交，實用呎價14,711元，原業主於2010年7月以325萬元買入，持貨即將11年帳面獲利465萬元離場。

●將軍澳新都城5月暫錄3宗買賣，平均實用呎價16,684元，其中2期1座低層D室，實用面積538方呎，套三房間隔，望街景，議價後以820萬元成交，實用呎價15,242元。

●將軍澳都會駅5月暫錄4宗買賣，包括3座中層A室，實用面積492方呎，兩房間隔，最新以848萬成交，實用呎價約17,236元，新買家為同區客，議價後拍板入市自用。

●將軍澳居屋富寧花園4座中層A室，實用面積495方呎，兩房間隔，望山景，單位於今年1月放盤，於已補價自由市場開價580萬元，累減價30萬元，減幅5.2%，獲區外買家以550萬元承接，實用呎價約11,111元。

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新界區

●大埔太和中心1座高層A室，實用面積294方呎，兩房間隔，單位放盤1個月，零議價以485萬元易手，實用呎價16,497元，原業主於2018年4月購入，當時作價470萬元，持貨3年滿SSD期沽售，帳面獲利15萬元，單位期內升值約3%。

●大埔新峰花園21座中層F室，實用面積554方呎，兩房間隔，議價後以725萬元易手，實用呎價13,087元，新買家為上車客，入市單位自，原業主則於2007年以225萬元購入，持貨14年帳面獲利500萬元離場，單位升值約222%。

●西貢匡湖居連錄4宗二手買賣，其中4期J段雙號屋，實用面積1,945方呎，套四房連工人房間隔，享內湖景觀，以3,880萬元成交，實用面積呎價19,949元，原業主於1988年5月以1,590萬元購入，持貨33年帳面獲利2,290萬元，物業期內升值逾1.4倍。

●馬鞍山中心1座高層C室，實用面積約364方呎，兩房間隔，日前以市價15,000元獲承租，實用呎租約41元，屋苑現時約有22個租盤，入場月租由13,500元起。

●大圍盛世2座北翼中層C室，實用面積958方呎，套四房間隔，日前以1,870萬元易手，實用呎價約19,520元，原業主則於2012年以1,172萬元購入單位，持貨9年帳面獲利約698萬元，單位升值近60%。

●沙田濱景花園3座高層C室，實用面積544方呎，套三房間隔，放盤10日，原先叫價920萬元，以894萬元成交，減價26萬或減幅2.8%，實用呎價約16,434元。

●沙田第一城5月暫錄約6宗二手買賣，最新錄12座高層E室，實用面積504方呎，三房間隔，議價後以831.5萬元易手，實用呎價16,498元，原業主則於2009年以272萬元購入，持貨12年帳面獲利約559.5萬元離場，單位期內升值約2.1倍。

●粉嶺中心5月錄首宗買賣，屋苑錄得E座低層4室，實用面積368方呎，兩房間隔，議價後以498萬元獲承接，實用呎價約13,533元，原業主則於2008年以114萬元購入，持貨13年帳面獲利約384萬元離場。

●元朗區5月累錄逾35宗二手買賣，其中YOHO MIDTOWN第6座高層A室，實用面積478方呎，兩房間隔，開價850萬元，議價25萬元，以825萬元成交，實用呎價17,259元，原業主於2015年7月以625萬元買入，持貨近5年轉售，帳面獲利200萬元。

●屯門居屋兆軒苑B座中層15室，實用面積407方呎，兩房間隔，原業主由原先叫價430萬元，反價至435萬元，但新買家考慮到熟悉該區，決定追價入市，最終在已補價自由市場購入，實用呎價約10,688元。

●荃灣柏傲灣2B座中層F室，實用面積約392方呎，一房間隔，近日以795萬元易主，實用呎價約20,281元，原業主於2017年2月以約557.1萬元購入，持貨至今約4年轉手帳面獲利約237.9萬元，物業升值近43%。

●荃灣愉景新城7座高層E室，實用面積約610方呎，套三房間隔，望山景，放盤約一個月，原叫價970萬元，至近日以945萬元沽出，減價25萬元或約2.6%，實用呎價約15,492元，屋苑目前有約19個二手盤源提供，套三房單位叫價由870萬元起。

●青衣4月共錄得95宗二手買賣成，踏入5月暫錄得11宗，居屋青泰苑F座中低層10室，實用面積401方呎，兩房間隔，1月於已補價自由市場開價610萬元，最新叫價580萬元，最終以573萬元沽出，實用呎價約14,289元，較市價略低2至3%，新買家為區內分支家庭。

●東涌3天錄10宗買賣，包括影岸‧紅B座高層D室，實用面積760方呎，套三房間隔，享全機場海景，獲外區換樓客垂青洽購，叫價1,150萬元，議價後以1,095萬元成交，實用呎價14,408元。