科技股領跌開啟美股「Sell in May」　納指重挫350點

科技股領跌，為美股開啟「Sell in May」行情，道指目前報33,799點，跌313點或0.92%；標指報4,135點，跌57點或1.36%；納指挫2.5%或347點，報13,547點。

【21:30】科技股續承壓，美股周二(4日)早段個別發展，道指跌116點，至33,997點；標指跌29點，至4,163點；以科技股為主的納指跌183點，至13,712點。

俗稱FAANG的5大科技股下跌，當中蘋果公司跌2.4%至129.36美元；Facebook跌1.2%至318.48美元。

藥廠輝瑞首季純利按年升45%，至48.77億美元，經調整後每股盈利93美仙，高於市場預期的77美仙，該公司上調今年收入預測至介乎705億至725億美元，並預期今年可付運16億劑新冠疫苗，帶來約260億美元收入，股價早段仍跌0.8%至39.49美元。

車廠福特預期，可於2025年前生產自家電動車電池，股價跌2%至11.39美元。

不少分析認為投資者應謹慎，美銀表示，賣方指標(Sell Side Indicator)連續4個月攀升，如今達到59.4%，為13年新高，相當接近市場拋售的臨界點。美銀的賣方指標衡量華爾街策略師看好股票的程度，當指標飆升到60.3%以上，就出現賣出訊號。

不過，加拿大皇家銀行將今年標指目標，由4,100點上調至4,325點。