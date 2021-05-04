貸款追不上量寬 ！美大型銀行擬拒收存款　因為...

為應對全球疫情引發的經濟衰退，美國聯儲局選擇瘋狂印錢，以「放水」來支撐經濟，詎料反而引發了銀行業「水浸」危機，隨時自食惡果！外媒引述消息透露，在極度寬鬆的貨幣政策下，銀行因為貸款業務增長趕不上存款增幅，陷入「有錢無人借」的局面。有傳大型銀行甚至建議客戶，把手頭上的錢由存款轉移至貨幣基金，意味整個銀行體系已經開始被扭曲。

在正常情況下，銀行會向的存款客戶提供相對較低的存款利息，然後把錢借出，並收取較高的貸款利息，透過淨息差賺取回報，亦是銀行業的主要收入。換言之，銀行存款增長愈多，可借出的貸款也會相應增長，故存款金額某程度上反映了資本實力。然而，由於美國不斷印錢令資金氾濫，民眾又不願或不方便消費，導致存款暴增而貸款卻跟不上，多餘的存款反而成為存款利息開支的負擔。

消息人士稱，包括摩根大通、花旗集團在內的銀行，已與一些大型企業客戶接洽，討論將企業多餘的現金投放在貨幣市場基金，而不是單純地放在存款戶口。事實上，摩根大通財務總監Jenn Piepszak早於3月業績發布會上已直言︰「很難想像貸款增長可以跟上進一步量化寬鬆的步伐。」

報道指出，美國首3大資產總值銀行，即摩通、美國銀行及花旗，今年首季存款合計增長2,430億美元（約1.89萬億港元），2020年更錄1萬億美元的破紀錄存款增長；相比之下，2019年增幅僅920億美元。

誠然，「拒絕存款」對銀行而言是非常罕見的行為，聯儲局監管要求有變亦是背後推手之一。當局於去年疫情爆發不久後，便放寬了銀行業補充槓桿率（SLR）的限制，可免撇除計算國債及準備金，以鼓勵銀行放貸。不過，有關措施於今年3月底到期，導致銀行須收緊業務，因而對客戶存款變得更挑剔。

所謂SLR，提指銀行一級資本與風險資產的比例，而風險資產幾乎覆蓋了銀行所有的貸款、準備金等一切資產。據中金研究報告指出，當銀行存款大幅增長，會導致存款準備金明顯攀升。在一級資本保持不變而準備金增加的情況下，大型銀行需要壓縮信貸、債券等其他資產，以滿足SLR的考核要求。值得注意的是，為了應對聯儲局收緊SLR限制，摩通於今年首季發行了15億美元的優先股。由於優先股及股本權益被視為一級資本，故可改善銀行的SLR比率。

隨着經濟重回正軌，市場原預期銀行存款會隨着時間推移，在消費活動復甦後逐漸回落。然而，美國總統拜登上台後，政府接連推出財政刺激方案，即繼續印錢，至今未有停手迹象，導致存款繼續攀升，反而苦了銀行體系。加拿大皇家銀行資本市場分析員Gerard Cassidy表示，就算消費者確實願意重新花錢、企業也願意建造新的設施及購買新設備，這些開支的增長仍不夠「放水」來得快。