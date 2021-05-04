疫後新時代！首富上位靠乜？就睇呢兩樣...

全球富豪排名又執位，更揭示了新進富翁的條件！有30歲未夠的年輕人，靠創建虛擬資產而迅速積累了數十億元的財富；而具有一定資歷的，則靠新興產業成名，尤其汽車革命。

【靠電池！寧​​德曾毓群躍升港首富】

若問到現時香港首富是誰，可能要先認識一個較陌生的名字— —曾毓群。據《福布斯》實時富豪榜顯示，曾毓群周二的身家曾升至達345億美元（約2,691億港元），一舉超越從事地產等傳統企業富豪李嘉誠和李兆基，成為香港首富。曾毓群是深圳上市A股企業寧德時代創辦人，該企主營電動車電池研發及生產業務。

在《福布斯》全球富豪榜上，曾毓群排名40位，而長和系李嘉誠排名41位，身家為344億美元，較曾氏僅低一億美元；李兆基身家則為321億美元。曾氏於2005年循香港推出的「優秀人才入境計劃」取得居民身份，往後《福布斯》相關排名榜把他歸類為香港企業家。

曾毓群在富豪榜上大步向前，與他持有的寧​​德時代股價飆升有密切相關，其透過瑞廷投資持有24.53%股權。隨着市場對電動車需求升溫，帶挈公司股價水漲船高，過去一年飆逾150%，最新市值達到9,042億元人民幣。相比之下，去年3月，市場估算其身家僅97億美元。

事實上，寧德時代食正電動車熱潮，成為新的富翁搖籃，該企管理層中的億萬富翁數量，亦超越了Alphabet和Facebook等美國科技巨頭。按持股計算，寧德時代有8位高管和一名早期投資者的財富，均達到10億美元以上，成功登上《福布斯》全球富豪榜。這9人的財富加起來共值720億美元（約5,616億港元）。

值得留意的是，寧德時代成立僅10年，確實是個驚人的成就，反映電動車產業儼然成為新的「致富機器」，衍生出的財富跑贏一眾從事地產及其他「舊經濟」企業。

不過，即使是新興產業，要突圍也需國策配合，尤其「反壟斷」之風日盛，令近年跑出的「新經濟」超級富豪難再突圍。有內媒分析指，由最近的幾次反壟斷調查可以看出，監管機構絕不會再放任互聯網平台侵蝕小企業、小生產者的利益，相關巨企依靠併購鞏固市場地位的時代即將成為過去。

目前監管部門對互聯網巨頭的併購行為，處分僅限於罰款，未有進一步動作。由於罰款上限很低，威懾力有限，惟據內媒消息透露，監管部門還有幾項更強大的「尚方寶劍」未動用。事實上，監管文件賦予了反壟斷執法部門極大的調查和仲裁權，對於併購行為涉及市場準入、技術進步、消費者及其他經營者，甚至經濟的影響操生殺大權，只要反壟斷部門認為併購會產生不利影響，交易有可能被叫停。

目前當局對互聯網平台併購行為的審查主要集中在龍頭企業，惟觀乎上月中被召集參加「互聯網平台企業行政指導會」的34家公司名單，赫然包括子公司或下游公司，言則對網企併購行為的監管，有由橫向發展至縱向的可能。

分析更稱，內地科技或會主動暫緩一切大規模併購，因平台之間的整合，就算能通過當局審批，估計亦會面臨諸多限制。不單止是龍頭巨企，尚未上市的獨角獸公司（估值達10億美元），估值恐受牽連而被拖低估值。換言之，想在內地靠初創公司躍升為富豪，未來將會更難，富豪排名執位未完。

【以太幣創辦人27歲身家近90億】

有位年輕人，他所創立的「貨幣」雖是「虛擬」，但所帶來的財富卻十分「真實」！近日，以太幣（Ethereum）成為虛擬貨幣升市「火車頭」，一度升穿3,400美元水平，再創歷史新高，帶挈年僅27歲的創辦人Vitalik Buterin成為「虛擬貨幣界億萬富翁」，年紀輕輕坐擁逾11.5億美元（逾89.9億港元）身家。

據交易平台CryptoCompare數據顯示，以太幣周二曾再飆11.98%，高見每枚3,456美元；近期相對失色的「一哥」比特幣亦升跌後回穩，24小時波幅達7.78%，曾高見58,970美元。

以太幣創辦人Buterin早於2015年創立相關區塊鏈，雖然貴為虛擬貨幣「二哥」，但重要程度一直追不上比特幣，直至疫情後興起NFT（非同質化代幣，全稱non-fungible token），因它主要由以太幣交易，帶挈後者愈升愈有，今年以內已飆漲3.25倍之多，有專家估計可能在未來一周就高見5,000美元！所謂NFT，是一種新形態的數碼資產，主要是一些珍貴影片或遊戲物品，甚至僅僅自唱一首歌也可以，可簡單視之為「數碼藝術品」，能獨立買賣，尤其在美國極度流行。

亦因如此，Buterin亦成為全球最年輕的虛擬貨幣億萬富翁。據報，他目前持有33.352萬枚以太幣，以周二高位計算，價值超過11.5億美元。以太幣整體市值約3,884億美元，僅次於比特幣的1.08萬億美元。

事實上，虛擬貨幣炒風甚為熾熱，不單止以太幣，就連暫無實際用途的狗狗幣（Dogecoin）亦一度狂飆37%，至0.5372美元，市值衝破540億美元大關，超越市值456億美元的福特汽車及436億美元的社交平台Twitter。狗狗幣本身就由一個玩笑而衍生，市值竟超越傳統車廠及社交網巨頭，無怪不少國際投資者認為虛擬貨幣是泡沫，股神巴菲特不屑一顧。

雖然虛擬貨幣爭議不斷，但芝加哥商品交易所（CME Group）仍進一步擴大其虛擬貨幣衍生產品的陣容，推出「迷你比特幣」期貨，入場費僅為一枚比特幣的十分之一，能保留標準比特幣期貨的特點和優勢，亦能以更靈活及更具成本效益的途徑參與比特幣買賣。該所高級董事總經理Sean Tully表示，今年首季比特幣期貨產品的收益達470萬美元，已高於去年全年收益。

在熾熱的氣氛下，再有虛擬貨幣產業鏈傳來上市消息，澳洲「挖礦機」生產商Iris Energy正尋求以特殊目的收購公司（SPAC）方式在美上市。據報，目前已有數間SPAC與Iris Energy接觸，預期募集資金約3億至5億美元。

虛擬貨幣的認受性也愈來愈高，繼PayPal早前允許客戶使用後，拍賣網站eBay亦表示，對接受虛擬貨幣付款持開放態度，並尋找接受NFT的方法，惟強調不會立即實行。