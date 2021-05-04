【產經評論】炒賣總有終結時　創富還靠新產業

港股踏入五窮月，成交雖明顯萎縮，但資源股炒得不亦樂乎，皆因游資炒作再通脹題材，大宗商品價格狂飆，帶動相關股份落鑊。之不過，這類股份的估值已不便宜，大戶隨時布陣收割，散戶此刻衝入小心接火棒。着眼長遠，更實在的財富增值之法，莫過於乘數碼經濟興起，把握新興產業發展機遇，始有望留在時代巨輪！

今年以來，全球晶片荒成為熱門話題，影響的不只是個別重工業，而是整個製造業產業鏈；禍不單行的是，區區一艘巨型貨輪在全球主要航道擱淺數日，就能打亂了世界貨櫃海運運作，至今運費持續衝高；美國、阿根廷、俄羅斯及巴西等糧食生產大國受氣候問題影響收成，農產品價格持續向上。這在在證明人類所謂的現代經濟文明是何等脆弱，連股神巴菲特也坦言，看到非常厲害的通脹正靠近，自然成為資金瘋狂炒作的題材，無論是商品市場抑或資源類股份表現，皆說明了此現象。

其實，資源價格走勢非單受上述供應因素影響，還須視乎需求表現。當前新冠肺炎疫情仍揮之不去，到底美國的救市措施刺激作用有多大，可以維持多久？最怕是效用短暫，利率又低無可低，政府財政狀況日壞，如何收拾這個爛攤子，實乃疑問。故跟風短炒的投資者必須警惕，一旦經濟復甦步伐未如預期，民眾收入了無反彈，通脹或僅曇花一現，資產泡沫亦有爆破之虞。

如是者，若「有銀士」尋求財富增值，更踏實的做法乃是掌握經濟轉型的商機，擁抱新經濟，因疫後數碼經濟非但不會倒退，只會加快發展，尤其在中美科技戰的背景下，圍繞互聯網經濟、金融科技、區塊鏈、數碼貨幣、晶片、智能汽車工業，以至航太技術等都是兩強競爭的重點環節，海量的資金將集中競賽。見到近年全球首富的財富增值，靠的不再是炒樓或炒股，而是靠發展新經濟產業如電動車、虛擬貨幣、互聯網商業等高增長行業，就是最佳的例證。

現今世代瞬息萬變，疫情以來更見提速，及早掌握新經濟，積極開拓新興產業，才是創富增值之路。就如過去對電動車及電池產業不屑一顧的傳統車企，近年都開始積極發展相關領域；再如虛擬貨幣，雖然價格相對波動，監管取態又未清晰，但卻有愈來愈多金融機構和專業投資者參與其中。一切皆非偶然。年輕人若敢於創新求變，全力投身新產業，成為富豪絕非幻想。反觀傳統資產泡沫充斥，入場門檻又高不可攀，回報並不吸引，相信難再成為創富者的理想掘金地！