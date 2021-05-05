歐盟貿易官員：已暫停批准中歐全面投資協定

歐盟高級貿易官員周二（4日）表示，鑑於中歐雙方在互相制裁之後外交關係惡化，歐盟已暫停批准中歐全面投資協定。

歐盟委員會執行副主席托姆布洛夫斯基（Valdis Dombrovskis）在周二受訪時表示：「我歐盟委員會已暫停了（與中歐全面投資協定相關的）政治延伸活動。」

歐盟與中國的經貿磋商進行達7年之久，歐盟長期以來希望達成擴大歐盟企業准入中國市場的協定，為歐洲企業投資中國金融服務、電訊、電動車及其他產業創造條件。然而，歐盟在3月22日就新疆人權問題制裁4名中國官員及1個實體，是32年來歐盟首次對中國作出制裁；中國外交部同日隨即火速反擊，宣布對歐方嚴重損害中方主權和利益、惡意傳播謊言和虛假訊息的10名人員和4個實體實施制裁。歐洲議會亦隨即宣布取消在3月23日審議中歐投資協定的會議；中歐雙方關係急轉直下。

歐盟委員會完成中歐投資協定的談判之後，尚需檢視協定文本以及翻譯成數十種歐盟語言文件，後再經歐盟27個成員國同意及歐洲議會的批准才會生效，是以若中歐投資協定訂立過程能有進展，整個過程預計也要在2022年年初才會完成。