耶倫警告可能加息　美股納指重挫近2%

市場對加息前景有所憂慮，美國股市周二(4日)個別發展，而在大型科技股領跌之下，納指全日下挫近2%。道指收報34,133點，升19點或0.06%，此前最多曾跌347點；標指收報4,164點，跌28點或0.67%；納指收報13,633點，跌261點或1.88%，為3月24日以來最大單日跌幅。

美國財長耶倫表示，可能有需要上調利率，以確保經濟不會過熱。美國政府今年已提出了數萬億美元刺激措施，用於振興疫情下的經濟，因而引發了市場對通脹升溫的憂慮。

耶倫在一個經濟研討會上表示，可能必須提高利率才能確保我們的經濟不會過熱，即使額外支出相對於經濟規模而言相對較小，它也可能會導致利率出現非常適度的上漲。她補充指，經濟必須具有競爭力和生產力的投資。

另一邊廂聯儲局主席鮑威爾及其同僚周一重申堅持寬鬆立場，為美國經濟繼續復甦護航，然而就算許多公司即使公布了超出預期的業績報告，其股價也沒有大漲，分析認為，這是因為財報季前的企業業績預測已被普遍提高，投資者都已經準備好迎接疫情后經濟復甦期間的企業盈利強勁反彈。

此外，投資者還在密切關注全球疫情形勢，尤其是印度的疫情惡化進展，因為這可能會衝擊經濟復甦的信心。

大型科技股普遍下挫，蘋果公司收跌3.54%，報127.85美元；亞馬遜收報3,311.87美元，跌2.2%；Facebook、Netflix均跌逾1%。

不少分析認為投資者應謹慎，美銀表示，賣方指標(Sell Side Indicator)連續4個月攀升，如今達到59.4%，為13年新高，相當接近市場拋售的臨界點。美銀的賣方指標衡量華爾街策略師看好股票的程度，當指標飆升到60.3%以上，就出現賣出訊號。

不過，加拿大皇家銀行將今年標指目標，由4,100點上調至4,325點。