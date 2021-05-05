中國經濟真的強勁？調查指：小型企業卻活不下去

外媒報道，中國經濟在疫情之後強勁復甦可能只是假象，大量小型企業仍面臨消費需求疲弱、營運成本不斷上升、銀行收緊信貸等艱難困境。

報道指，中國有數千萬中小型民營企業，當中包括餐館和商店，該些小型企業是日常經濟活動的關鍵組成部分，提供了多達80%的城市就業機會，以及至少一半的中國稅收。

該些小型企業的困境加劇了中國經濟復甦的不確定性，有調查發現，許多小型企業不願聘用更多工人；一些企業更說，若經營狀況沒有改善，可能會倒閉。

該調查是北京清華大學今年3月針對中國5萬多家公司所做的研究，去年中國有近19%的小型企業停業，為2019年6.7%的近3倍。

儘管今年停業的小型企業可望減少，但許多公司仍面臨嚴重的現金流困境。北京大學和螞蟻集團今年3月發布針對1萬多家小型企業的調查發現，只有15%的受訪企業有足夠現金流可維持6個月或更長時間的營運，比例低於去年第3季的19%。

中國小型企業面臨的困境包括原物力成本上升和供應鏈瓶頸。在中國東南部城市瑞安，一家塑膠扣生產廠的老闆Ni Ni表示，成本飆升導致利潤率幾乎降至零。現年44歲的Ni說，工廠陷入這種困境已經好幾個月了，她的工廠僱用了大約10名工人，如果原物料成本不能很快下降，計劃上調產品價格或削減其他成本。

小型企業面臨的另一個問題是貸款困難。雖然有迹象顯示，一些企業獲取貸款的管道已經放寬，但中國政府已重啟去槓桿化行動，該行動旨在抑制債務，但同時導致了對許多企業的信貸收緊。

研究公司龍洲經訊(GaveKal Dragonomics)駐北京分析師張曉曦表示，中國政府在疫情期間推出的政策，大多有利於與銀行已有聯繫的更成熟小型企業。她表示，最近中國政府對螞蟻集團等提供替代性信貸來源的金融科技平台進行整頓，可能會進一步給小型企業造成資金壓力。