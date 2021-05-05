英國與印度今秋將啟動自貿協議談判

外媒報道，英國首相約翰遜和印度總理莫迪周二(4日)舉行線上會晤，承諾令雙邊關係實現「飛躍」，並致力於到2030年令雙邊貿易翻倍。

在英方於會後發表的聲明中，約翰遜表示，與印度這一世界最大的民主國家之間啟動了雙邊關係的「新時代」，英國將繼續支持印度應對新冠肺炎疫情。英國已向其運送了緊急設備和氧氣，幫助該國應對確診病例激增的情況。

英國脫離歐盟之後，當前正在尋求加強外交和經濟聯盟，並準備於6月召開七國集團峰會。英國還宣布與印度達成額外的10億英鎊投資協議，其中5.33億英鎊為印度對英國醫療、科技行業等的新投資，預計將在英國創造6,500個崗位。

雙方將磋商正式的自由貿易協議，預計將於秋季啟動談判。

英國國際貿易大臣Liz Truss表示，英國和印度的合作是雙贏的局面，並指目前英國向印度出口的汽車、威士忌關稅都非常高，英方希望撤銷該些關稅，預料將利好英國的企業。

根據英國政府的數據，目前英國與印度之間的年度貿易額約為230億英鎊，相當於英國和歐盟貿易的不到10分之1。2019年，英國1.1%的出口輸往印度，2%的進口來自於該國。