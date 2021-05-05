中印衝突餘波未了！印度電訊業集體棄用中國5G設備

外媒報道，由於中印邊境對峙衝突，印度無線營運商在試行5G網絡時，已一致避免與中國電訊企業在5G領域合作。

印度電訊部周二(4日)發布公告稱，Bharti Airtel Ltd.、Reliance Jio Infocomm Ltd.、沃達豐Idea有限公司和國營Mahanagar Telephone Nigam Ltd.已經與設備製造商易利信、諾基亞、三星電子和國營的遠程信息處理發展中心(Centre for Development of Telematics)進行合作，主要在5G技術上試行Reliance Jio也將使用其自己的技術進行試驗。試運行期6個月，包括兩個月的設備採購和安裝時間。

事實上，印度電訊營運商避開華為和中興通訊的決定，與美國、英國和澳洲的行動互相呼應，該些國家都對兩家可能與中國政府存在關係的公司發出警告。雖然印度早些時候允許華為參加5G試驗，但在兩國軍隊去年在邊界爭議地區發生衝突後，印度對華為的立場變得更加強硬。印度還以主權和安全為由，封殺了字節跳動的TikTok以及其他數十種中國應用程序。

隨着Netflix和亞馬遜等公司進軍印度市場，印度無線營運商渴望推出高速無線網絡，在串流媒體、遊戲和娛樂等方面提供更好的用戶體驗。根據德勤的一份報告，5G可能成為印度數碼經濟的催化劑，到2025年有望達到1萬億美元規模。

億萬富翁Mukesh Ambani旗下的Reliance Jio上周表示，正在對其5G網絡的網絡性能進行現場測試，並在標準化設備製造商的設備配置；至於競爭對手Bharti Airtel最近購買了相關頻譜，以加強其電訊基礎設施並從主要競爭對手Reliance Jio手中奪回市場佔有率。