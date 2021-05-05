王昕媛：業績領先醫藥股 有何過人之處？

回顧2021年1季度業績，我們發現CRO/CDMO依然是最亮眼的賽道。這次我們拿兩個重點企業講一下，第一家是康龍化成，康龍化成業績翻番，公司1Q21收入同比增長55%至14.9億元人民幣，歸母淨利潤和扣非後歸母淨利潤同比增長142%和96%至2.5億元和2.4億元，non-IFRS和調整後non-IFRS淨利潤同比增長88%和86%，大幅超出市場預期。

為甚麼業績強勁增長？主要幾方面原因：1.訂單數量快速增長，2.去年同期疫情影響的低基數，3. 管理費用率減少2.1pcts，4.增加的政府補助、聯營公司減虧、外匯損益。

公司主要有3塊業務：實驗室服務，CDMO服務，臨床研究服務。由於承接項目數量增加，且更多項目推進後期三塊業務的毛利率分別帶來不同程度的提升。截止2020年底，公司共有項目739個(2019年底568個)，包括臨床III期和商業化項目47和3個(2019年底9和0個)。

2020年11月收購Absorption System拓展美國實驗室服務，涉足大分子藥物、CGT療法及醫療器械業務線，若按2019年收入和淨利潤35百萬和2.6百萬美元計，約貢獻收入和淨利潤增速5%和4%。此外，將在2Q21完成的ABL併購不僅增加CGT的CDMO業務，還將貢獻至少4%的收入和1%的利潤(以2019年收入和淨利潤40.65百萬和3.7百萬英鎊計)。未來協同整合加深，經營效率上升將帶來更多增長。

第二個公司是藥明康德，最新1季度公司高速增長勢頭不變，1Q21收入同比增長55%至49.5億元人民幣。若除去1Q20疫情影響(以2Q-4Q20平均增速32%還原1Q20)，1Q21收入增速仍非常強勁至35%。歸母淨利潤同比增長395%至15.0億，經調整non-IFRS和扣非後歸母淨利潤分別同比增長64%和121%。

由於新項目數量增加，及更多項目推進後期。 1Q21共有169個新分子加入管線，其中11個II和III期項目由競爭對手處轉入。目前共有46個臨床III期項目以及28個商業化項目。因此整體毛利率比去年同期提升2.7pcts至37.1%。

此外本期內，公司投資收益4.8億元(佔收入比例提升11pcts)，股權投資公允價值變動收益2.1億(佔收入比例提升6pcts)，反應主營業務外收入同樣增長。

財經評論作家 王昕媛(作者為註冊持牌人士，持牌號碼：AQA458，其及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益)